Monday, Oct. 28

Arrest

• 1:51 a.m., 1200 block of W. Ruby Ave.

• 7:19 a.m., 1100 block of S. Arlington Ave.

• 2:04 p.m., 2400 block of S. Hardy Ave.

• 4:14 p.m., 2300 block of S. Sterling Ave.

• 5:40 p.m., 600 block of N. Dover Dr.

• 8:36 p.m., 400 block of E. Elm St.

Assault

• 7:15 a.m., 1100 block of S. Arlington Ave.

• 1:45 p.m., 500 block of W. Lexington Ave.

Assault (domestic violence)

• 1:23 a.m., 1200 block of W. Ruby Ave.

Disorderly conduct

• 1:10 p.m., 2400 block of S. Hardy Ave.

Endangering welfare of child

• 6:45 p.m., 1900 block of E. Morgan Road

False information

• 7 p.m., 400 block of E. Elm St.

Forgery

• 5:40 p.m., 600 block of N. Dover Dr.

Possession of switchblade/knuckles

• 1:23 a.m., 1200 block of W. Ruby Ave.

Runaway juvenile

• 2:25 p.m., 1200 block of N. Noland Road

• 5:13 p.m., 1800 block of S. Overton Ave.

Stealing

• 4:13 p.m., 2300 block of S. Sterling Ave.

• 10:30 p.m., 900 block of N. Arapaho St.

Stealing motor vehicle

• 2:31 p.m., 300 block of Stone Arch Dr.

Warrant

• 2:30 p.m., 200 block of N. Memorial Dr.

Tuesday, Oct. 29

Arrest

• 1 a.m., 900 block of S. Noland Road

• 4:39 a.m., 9300 block of E. US 24

• 4:54 a.m., 9300 block of E. US 24

• 10:30 a.m., 200 block of N. Memorial Dr.

• 1:19 p.m., address not provided

• 8:40 p.m., 2300 block of S. Sterling Ave.

Assault

• 3:31 a.m., 1700 block of N. River Blvd.

• 6:37 p.m., 1700 block of S. Hands St.

Assault (domestic violence)

• 5:52 p.m., 8800 block of E. Thompson Ave.

Disorderly conduct

• 1:45 p.m., 18200 block of E. Missouri 78

Manufacturing of a controlled substance

• 2:56 a.m., address not provided

Possession of controlled substance

• 4:39 a.m., 9300 block of E. US 24

Possession of drug paraphernalia

• 12:36 a.m., 900 block of S. Noland Road

• 12:28 p.m., address not provided

• 1:19 p.m., address not provided

Property damage

• 12:55 a.m., 900 block of N. Main St.

• 5:49 p.m., address not provided

• 7 p.m., 900 block of E. 23rd St. S.

Stealing

• 8:38 a.m., 1200 block of S. Ash Ave.

• 3:22 p.m., 1600 block of S. Speck Road

• 8:30 p.m., 2300 block of S. Sterling Ave.

• 9 p.m., 700 block of N. Noland Road

Resisting arrest, creating risk of serious injury

• 2:28 p.m., address not provided

Stealing motor vehicle

• 10:08 a.m., 2800 block of S. Noland Road

• 2 p.m., 800 block of E. Gudgell Ave.

Warrant

• 10 a.m., 200 block of N. Memorial Dr.

• 9:30 p.m., 200 block of N. Memorial Dr.

Wednesday, Oct. 30

Arrest

• 6:45 a.m., address not provided

• 9:10 a.m., 2600 block of S. Hub Dr.

• 12:10 pm., 2600 block of S. Santa Fe Road

• 8:49 p.m., 1400 block of S. Ralston Ave.

• 9:25 p.m., 10800 block of E. Winner road

Assault

• 8:36 a.m., 2600 block of S. Hub Dr.

• 12:06 p.m., 2600 block of S. Santa Fe Road

• 1:32 p.m., 600 block of W. Mechanic Ave.

Assault (domestic violence)

• 8:25 p.m., 1400 block of S. Ralston Ave.

Disorderly conduct

• 9:25 p.m., 10800 block of E. Winner Road

Burglary

• 7:30 p.m., 10100 block of E. Kentucky Road

Property damage

• 10 a.m., 2800 block of S. Hardy Ave.

Stealing

• 8:52 a.m., 2700 block of S. Coachman Dr.

• 4 p.m., 8800 block of E. Independence Ave.

Stealing motor vehicle

• 12:30 a.m., 400 block of N. Spring St.

• 7:20 a.m., 1400 block of W. Maple Ave.

Violation of order of protection

• 3:30 p.m., 11400 block of E. 16th St. S.

Thursday, Oct. 31

Arrest

• 12:09 a.m., 500 block of N. Dover Dr.

• 12:30 a.m., 500 block of N. Dover Dr.

• 2:01 a.m., 900 block of N. Missouri 291(2)

• 8:28 a.m., 600 block of W. Mechanic Ave.

• 10:15 a.m., 2800 block of S. Hardy Ave.

• 10:30 a.m., 2400 block of S. Hardy Ave.

• 8:30 p.m., 1600 block of N. Emery St.

• 9:23 p.m., 1500 block of E. Sea Ave.

• 11:50 p.m., 2700 block of S. Breckenridge Dr. (2)

Assault

• 10 a.m., 2400 block of S. Hardy Ave.

• 2:10 p.m., 600 block of W. Mechanic Ave.

• 9:23 p.m., 1500 block of E. Sea Ave.

Assault (domestic violence)

• 12:08 a.m., 500 block of N. Dover Dr.

• 8:30 p.m., 1600 block of N. Emery St.

Forgery

• 4:27 p.m., 1500 block of E. 23rd St. S.

Interfering with police

• 12:08 a.m., 500 block of N. Dover Dr.

Possession of controlled substance

• 8:01 p.m., address not provided

Property damage

• 5 p.m., 11700 block of E. Winner Road

• 5:19 p.m., 9500 block of E. Winner Road

• 10:38 p.m., 2700 block of S. Breckenridge Dr.

Robbery

• 7:24 a.m., 1300 block of S. Cunningham Ave.

Stealing

• 9 a.m., 11200 block of E. US 24

• 11:20 a.m., 11200 block of US 24

• 11:44 a.m., 1800 block of S. Devonshire Pl.

Trespassing

• 2:01 a.m., 900 block of N. Missouri 291

Friday, Nov. 1

Arrest

• 2:41 a.m., 16900 block of E. 4th Terr. S.

• 6:53 a.m., 600 block of W. Mechanic Ave.

• 7:12 a.m., 1700 block of S. Ash Ave. (2)

• 11 a.m., 2800 block of S. Hardy Ave.

• 11 a.m., 2800 block of Hardy Ave. (2)

Assault

• 12 a.m., 16900 block of 4th Terr. S.

• 12:30 a.m., 300 block of N. Osage St.

Assault (domestic violence)

• 10:56 a.m., 600 block of S. Fuller Ave.

• 6:19 p.m., 700 block of S. Liberty St.

Burglary

• 11 p.m., 11400 block of Norledge Ave.

Driving while having a revoked license

• 12:45 p.m., 9800 block of E. 25th St. S.

Felon in possession of firearm

• 7:12 a.m., 1700 block of S. Ash Ave.

Runaway juvenile

• 2:45 p.m., 15600 block of E. US 24

Stealing

• 8 a.m., 10700 block of E. 24th St. S.

• 11 a.m., 700 block of N. Jennings Road

• 11 p.m., 2000 block of S. Harris Ave.

Stealing motor vehicle

• 11 p.m., 1300 block of S. Kings Highway

Trespassing

• 12:30 a.m., 300 block of N. Osage St.

Warrant

• 3 p.m., 200 block of N. Memorial Dr.

Youth smoking

• 9:56 a.m., 2800 block of S. Hardy Ave.

Saturday, Nov. 2

Arrest

• 2:54 a.m. address not provided

• 8:19 a.m., 600 block of N. Dover Dr.

• 11:23 a.m., address not provided

• 3:37 p.m., 2300 block of S. Sterling Ave.

Interfering with police

• 11:20 a.m., address not provided

Property damage

•10 p.mm., 17400 block of E. Cheyenne Dr. (2)

Stealing

• 3:34 p.m., 2300 block of S. Sterling Ave.

Tampering with motor vehicle

• 2:52 a.m., address not provided

Trespassing

• 8:18 a.m., 600 block of N. Dover Dr.