BLUE SPRINGS ATHLETIC ASSOCIATION

YOUTH BASKETBALL SCORES

March 2 scores (unless otherwise noted)

SECOND GRADE BOYS

Feb. 22 scores

Rebels 19, Dragons 13 — Rebels: Nolan Reeder 10, Denton Callanan 2, Tyler Garnett 5, Bryce Dane 2; Red Dragons: Easton Nichols 11, Christian Agee 2.

Russ Barnett Bobcat Service, Inc Bucks 14, Yellow Jackets 11 — Bucks: Dylan Grebe, Kilian Samudio-Harris 10; Yellow Jackets: Damontae Balmat 2, Roman Davis 2, Alex West 5, Grayson Bean 2.

Blue Devils 24, Champs 22 — Blue Devils: Jacob Schlutow 12, Quintin Hermosillo 8, Nehemiah Fuimaono 4; Champs: Cayden Levy 4, Avery Bears 2, Tymetrius Charles 16.

Feb. 23 scores

Rebels 12, Yellow Jackets 9 — Rebels: Tyler Garnett 6, Jakob Reichert 2, Nolan Reeder 4; Yellow Jackets: Anthony Venegas 2, Damontae Balmat 2, Roman Davis 3, Grayson Bean 2.

Blue Devils 22, Red Dragons 10 — Blue Devils: Jacob Schlutow 6, Quintin Hermosillo 10, Owen Adams 2, Nehemiah Fuimaono 4; Red Dragons: Christian Agee 4, Chase Slattery 2, Geordy Rodgers 4.

Champs 28, Russ Barnett Bobcat Service, Inc Bucks 25 — Max Hampton 12, Connor Christensen 2; Tymetrius Charles 14; Bucks: Calen Hodges 2, Kilian Samudio-Harris 16, Atticua McMurray 2, Dylan Grebe 4, Mason Cogan 1.

March 1 scores

Rebels 13, Russ Barnett Bobcat Service, Inc Bucks 8 — Rebels: Nolan Reeder 3, Jakob Reichert 4, Tyler Garnett 4, Hugh Doran 2; Bucks: Carter Draveling 2, Dylan Grebe 2 , Kilian Samudio-Harris 4.

Champs 16, Red Dragons 14 — Champs: Tymetrius Charles 16; Red Dragons: Tavin Vines 3, Easton Nichols 6, Christian Agee 5.

Blue Devils 19, Yellow Jackets 12 — Blue Devils: Jacob Schlutow 11, Quintin Hermosillo 2, Julian Manges 2, Owen Adams 4; Yellow Jackets: Anthony Venegas 8, Damontae Balmat 2, Alex West 2.

March 2 scores

Rebels 17, Blue Devils, 16 — Rebels: Jakob Reichert 5, Tyler Garnett 12; Blue Devils: Jacob Schlutow 4, Quintin Hermosillo 6, Owen Adams 4, Nehemiah Fuimaono 2.

Champs 20, Yellow Jackets 10 — Champs: Cayden Levy 2, Rowdy Galloway 2, Tymetrius Charles 16; Yellow Jackets: Cash Kendrick 2, Anthony Venegas 2, Damonate Balmat 4, Alex West 2.

Russ Barnett Bobcat Service, Inc. Bucks 24, Red Dragons 14 — Bucks: Carter Draveling 2, Kilian Samudio-Harris 18, Atticuas McMurray 4; Red Dragons: Lukas Long 2, Easton Nichols 6, Christian Agee 6.

FOURTH GRADE BOYS

March 2 scores

Jaguars 14, Lan-Tel Lights Out 11 — Jaguars: Dammien Geiger 2, Lincoln Smith 6, Carsten Eagleberger 4, Seven Bady 2; Lan-Tel Lights Out: Ryder Johann 7, Zavion White 4.

Redhawks 12, Examiner Storm 11 — Redhawks: Brady Dean 2, Griffin Albrightson 3, Kade Samudio-Harris 3, Payton Crutcher 2, Jackson Hughes 2; Examiner Storm: Evan Johnson 2, Alex Gaxiola 2, Jack Fugitt 2, Brennan Sonnenberg 5.

Sandi’s Kids Gators 30, Warriors 8 — Sandi’s Kids Gators: James Veal 2, Justin Lindsay 6, Ira Peppers 2, Cash Crottinger 6, Caiden Goodwin 12, Hunter Napper 2; Warriors: Chayse Hagen 6, Austin Dziurawiec 2.

March 5 scores

Lantel Lights Out 35, Examiner Storm 10 — Lantel Lights Out: Ryder Johann 4, Brody Niemeyer 4, Brayden Diehl 3, Eli Bundy 2, Zavion White 12, Preston Canady 4, Chase Hamilton 6; Examiner Storm: Harper Pealer 2, Bradley Gleiser 4, Brennan Sonnenberg 4.

Sandi’s Kids Gators 25, Redhawks 18 — Sandi’s Kids Gators: Justin Vo 6, Tyson Weatherspoon 4, Caiden Goodwin 15; Redhawks: Brady Dean 5, Griffin Albrightson 6, Kade Samudio-Harris 4, Payton Crutcher 2, Tyler Lindsey 1.

Jaguars 26, Warriors 14 — Jaguars: Dammien Geiger 4, Lincoln Smith 4, Seven Bady 6, Ash Arnold 10, Caiden Dane 2; Warriors: Kishawn Todd-Bell 8, Chayse Hagen 4, Austin Dziurawiec 2.

SIXTH GRADE BOYS

Pitbulls 42, The Matt Agency Lightning 22 — Pitbulls: Dylan Schinderling 7, Jordan Hamlett 12, Destin Hounchell 4, Hunter Francis 5, Zander Nicotra 2, Ryan Mantzey 2, Jordan Hermosillo 8; The Matt Agency Lightning: Carson Coleman 10, Braden Sonnenberg 3, Jerry Yanez 2, Jordan McIntosh 2, Luke Haynes 2, Adeon Haynes 3.

Falcons 18, Heat 14 — Falcons: Derrick Reed Jr. 2, Keyvon Smith 11, Nathan Morris 3, Iven Pellegrino 2; Heat: Jimmy Shearer 3, Tristan Williams 2, Carson Keene 3, Riley Smith 2, Finn Smith 2, Caiden Waite 2.

Wildcats 42, KC Hoop Dreams 16 — KC Hoop Dreams: Brady Sipes 9, Logan Shively 3, Ethan Gordon 2, Brody Stroud 2; Wildcats: Fabian Brynjulson 14, Trent Fisher 4, Erick Whitworth 2, Gannon Terry 2, Bryson Summers 6, Ben Kiehne 2, Jacob Romo 15, Nazareth Castilleja 2.

Pitbulls 32, Metro Media Net Rippers 28 — Pitbulls: Dylan Schinderling 11, Jordan Hamlett 3, Destin Hounchell 5, Hunter Francis 7, Damian Mitchell 2, Jordan Hermosillo 3; Metro Media Net Rippers: William Ahring 11, Noah Munoz 2, Dylan Naugle 2, Joseph Heater 6, Adam Pierce 6, AJ Snyman 3, Alijah Edwards 2.

SEVENTH/EIGHTH GRADE BOYS

March 1 scores

Rockets 55, Knights 33 — Rockets: Corbin Rivas 5, Devon Schaedel 8, Ty Carpenter 19, Peyton Reid 6, Carson Henke 4, Trenton Brandes 13; Knights: Ashton Bellis 7, Easton Lamb 13, Ricky Turner 6, Jonathan Reyes 5, Devon Boul 2.

Alpha Mortgage Spartans 47, Rebels 30 — Alpha Mortgage Spartans: Jake Godsey 4, Mason Siefkas 12, Cody Habben 2, Ben Cackler 4, Nate Scherer 5, James Carney 13, Cam Brown 7; Rebels: Jonus McAnally 7, Cole Reeder 7, Brock Walton 5, Cameron Osborn 6, Hayden McKinzey 5.

March 2 scores

Eagles 33, Dolphins 24 — Eagles: Kai Lewis 12, Luke Smith 1, Jermon Strickland 10, Cameron Sporing 7, Jonathan Harris 1, Mason Dryer 2; Dolphins: Jude Wild 1, Gauge Eiland 5, Jaden Owens 11, Dante Castiligia 4, Blaise Guyan 3.

Jayhawks 36, Bobcats 24 — Jayhawks: Steven Wilson 8, Gavin Hagen 4, Gabe Ronchek 2, Wyatt Eagleburger 8, Matthew Braden-Bradley 3, Dawson Long 5, Jacob Rippee 6; Bobcats: Donte Thomas 4, Owen McCurren 6, Sam Epperson 4, Matthew McLanahan 8, Braylon White 2

Hoop Dreams 27, Cheetahs 14 — Hoop Dreams: Drew Markel 4, Brett Calvin 8, Vincent Nguyen 2, Nathan Murphy 4, Kaden Byram 9; Cheetahs: Kaden Charlton 1, Michael Gassen 2, Rylan Norres 2, Isiah Trussel 2, Andrew Klick 2, Michael Lalumia 2, Logan Epperson 3.

Dolphins 34, Knights 21 — Dolphins: Jude Wild 6, Max Gregory 4, Jaden Owens 10, Dante Castillija 6, Garret McMillin 4, Bradley Glidehouse 4; Knights: Ashton Bellis 3, Easton Lamb 7, Hudson Tsevis 2, Jonathan Reyes 5, Devon Boul 4.

Hoop Dreams 30, Bobcats 24 — Hoop Dreams: Drew Markel 10, Brett Calvin 6, Brayden Gilchrist 7, Kaden Byram 7; Bobcats: Donte Thomas 2, Owen McCurren 8, Sam Epperson 4, Matthew McLanahan 6, Ayden Johnson 4, Braylon White 2

Rebels 27, Cheetahs 25 — Rebels: Cole Reeder 6, Evan McCollum 2, Hayden McKinzey 12, Cameron Osborn 2, Brock Walton 5; Cheetahs: Michael Lalumia 2, Michael Gassen 5, Logan Epperson 4, Rylan Norres 7, Andrew Klick 5, Isiah Trussel 2.

HIGH SCHOOL BOYS

Crosslin Plumbing Lightning 34, Thunder 31 — Crosslin Plumbing: Zaeon Bausby 11, Olson Ahmu 3, JJ Rodgers 14, Kaiden Curry 6; Thunder: Andrew Baerg 2, Jayden Steele 13, Drew Penniston 2, John Jannish 6, Skyler Ross 6, Manny Chapman 2.

Nets 25, Durkin Roofing Bulldogs 20 — Nets: Michael Sanchez 2, Isaac Colson 6, Troy Fischer 2, Jarrett Nordike 2, Dylan Boyd 2, Sam Klossener 4, Jackson Lile 7; Durkin Roofing Bulldogs: Kyler Presley 35, Jack Durkin 1.

Swish Kabobs 48, Heat 45 — Swish Kabobs: Tyler Boudreaux 4, Lucas Bell 16, Patrick Robinson 12, Jessup Leakey 5, Aiden Jorn 6, Jimmy Maxwell 6; Heat: Arman Alexandar 8, Hunter Baird 3, Dalton Hicks 24, Quinn Van Wyk 2, Jacob Kunzler 2, Tristan 6.

SECOND/THIRD GRADE GIRLS

Warriors 14, Savage Storm 2 — Warriors: Maliyah Strong 4, Chole Ring 2, Adalyn Dillon 4, Mia Banks 2, Harper 2; Savage Storm: Hayden Lucas 2.

Lady Hawks 13, Cheetahs 11 — Lady Hawks: Maci Kingcannon 2, Kayla Adams 2, Jaeda Wilson 2, Sophia Green 4, Leah Morgan 3; Cheetahs: Julio Romero 2, Kennedy Williams 5, Katherine Saunders 4.

SIXTH/SEVENTH GRADE GIRLS

King Realty Wildcats 27, BSAA Blazing Diamonds 12 — King Realty Wildcats: Peyton King 1, Jessica Hutchinson 3, Caitlin Lagemann 12, Amany Hedgpeth 2, Emma Eagleson 9; BSAA Blazing Diamonds: Tatiyana Manning 6, Catherine Barnes 3, Brooke Hortsman 3.

Shariah Marketing Storm 37, BSAA Lady Cats 22 — Shariah Marketing Storm: Aeziyah Edwards 18, Kamryn Sariah 3, Aadison Thompson 2, Madison Williams 4, Reghan Martinez 10; BSAA Lady Cats: Makayla Schinderling 3, Isabelle Van Fleet 2, Haylee Meyer 1, Diedra Pierce 4, Ainsle Kahler 2, Addison Kahler 10.

State Farm Lady Hawks 25, East 40 Brewing Sting 9 — State Farm Lady Hawks: Chloe Smith 4, Ava Howel 2, April Foglesong 6, Isla Turner 2, Breckyn Terry 2, Mia Bristow 9; East 40 Brewing Sting: Jaylie Giles 8, Myanna Smith 1.

Morgan Stanley Sparks 28, SoundBytesKC Blues 23 — Morgan Stanley Sparks: Kendall Miller 4, Taylor Cobbins 18, Ella Ludwig 4, Jazymn Uberg 2; SoundBytesKC Blues: Gretchyn Freeman 1, Abbie Kemp 4, Lauren Crosslin 2, Alannah Hodges 10, Jasmine Lee 6.

Note: Because of space limitations, only those who scored are listed. Names and scores are provided by BSAA division coordinators.