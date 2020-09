Independence police reports

The Examiner

Monday, Aug. 17

Arrest

• 9:45 a.m., address not provided

• 1:15 p.m., 1200 block of W. Ruby Ave.

Assault (domestic violence)

• 1:15 p.m., 1200 block of W. Ruby Ave.

Burglary

• 12 a.m., 9400 block of E. 23rd St. S.

• 8:20 p.m., 800 block of S. Hardy Ave.

Fraudulent use of credit device

• 4 p.m., 1700 block of S. Norwood Ave.

Harassment

• 5 p.m., 300 block of W. Walnut St.

Property damage

• 1:10 a.m., 400 block of N. Crysler Ave.

• 6 a.m., 800 block of N. Dodgion Ave.

Receiving stolen property

• 7:04 a.m., 2200 block of S. Maywood Ave.

Stealing

• 4 a.m., 11400 block of E. Peery St.

• 4 a.m., 1900 block of S. Hardy Ave.

• 3:39 p.m., 1500 block of W. St. Charles Ave.

• 6 p.m., 100 block of S. Crysler Ave.

• 7 p.m., 1400 block of S. Harris Ave.

Violation of order of protection

• 6:57 p.m., 300 block of N. Dodgion Ave.

Tuesday, Aug. 18

Arrest

• 5:55 a.m., 200 block of E. 23rd St. S.

• 7:15 a.m., 300 block of N. Crysler Ave.

• 9:01 a.m., 1200 block of E. Walnut St.

• 1:21 p.m., address not provided

• 2:11 p.m., 1100 block of N. Indian Lane

Assault

• 8:20 p.m., 1100 block of W. Truman Road

Assault (domestic violence)

• 6:24 a.m., 1200 block of W. College St.

• 7:05 a.m., 300 block of N. Crysler Ave.

Forgery

• 1:21 p.m., address not provided

Interfering with the police

• 9:01 a.m., 1200 block of E. Walnut St.

Stealing

• 5:45 a.m., 200 block of E. 23rd St. S.

• 10:45 a.m., 11200 block of E. U.S. 24

• 4 p.m., 16300 block of E. Pacific Ave.

• 5:20 p.m., 400 block of E. U.S. 24

Warrant execution

• 2:30 p.m., 600 block of N.W. Manor Dr.

Wednesday, Aug. 19

Arrest

• 2:01 a.m., 1000 block of W. 23rd St.

• 8:48 a.m., 1400 block of S. Ash Ave.

Burglary

• 8:18 a.m., 1100 block of E. Pacific Ave.

Disorderly conduct

• 1:48 a.m., 1000 block of W. 23rd St.

Property damage

• 8:48 a.m., 1400 block of S. Ash Ave.

• 2:30 p.m., 1800 block of S. Swope Dr.

• 3:06 p.m., 1500 block of S. Hardy Ave.

Stealing

• 6:30 a.m., 700 block of S. Fuller Ave.

• 8:55 a.m., 1200 block of S. Franklin Ave.

Thursday, Aug. 20

Arrest

• 1:27 a.m., 600 block of N. Osage St.

• 3:56 a.m., 200 block of S. Pleasant St.

• 8:30 a.m., 500 block of E. U.S. 24

• 6:51 p.m., 2300 block of S. Sterling Ave.

• 8:47 p.m., 14700 block of E. Truman Road

Assault

• 3:58 a.m., 200 block of S. Pleasant St.

Driving while intoxicated

• 9:45 p.m., address not provided

Fraud

• 12 p.m., 11500 block of E. 14th St. S.

• 12 p.m., 1800 block of S. Appleton Ave.

Receiving stolen property

• 1:22 a.m., 600 block of N. Osage St.

Stealing

• 12 p.m., 10300 block of E. Truman Road

• 6:43 p.m., 10300 block of E. Truman Road

Stealing motor vehicle

• 10:40 p.m., 400 block of S. Main St.

Trespassing

• 8:47 p.m., 14700 block of E. Truman Road

Friday, Aug. 21

Arrest

• 8 a.m., 800 block of W. College St.

• 11:28 a.m., 100 block of S. Fuller Ave.

• 9:20 p.m., address not provided

• 9:21 p.m., address not provided

Assault

• 1:46 p.m., 1900 block of S. Cedar Ave.

• 9:19 p.m., address not provided

Assault (domestic violence)

• 11:28 a.m., 100 block of S. Fuller Ave.

• 11:46 p.m., 1200 block of S. Liberty St.

Possession of drug paraphernalia

• 7:53 a.m., 800 block of W. College St.

Property damage

• 12:30 p.m., 1200 block of N. Kiger Road

Resisting arrest

• 9:19 p.m., address not provided

Stealing

• 6 p.m., 1900 block of S. Norton Ave.

Stealing motor vehicle

• 4 p.m., 17000 block of E. Truman Road

• 9 p.m., 500 block of Sundown Dr.

Saturday, Aug. 22

Arrest

• 12:04 a.m., address not provided

• 3:59 p.m., address not provided

• 11:49 p.m., 1400 block of W. Walnut St.

Possession of marijuana

• 3:59 p.m., address not provided

Property damage

• 1000 S. Pearl St.

Stealing

• 2 a.m., 1700 block of E. U.S. 24

• 3:03 a.m., 1100 block of S. Main St.

Stealing motor vehicle

• 7 p.m., 1400 block of S. Willow Ave.

Violation of order of protection

• 11:49 p.m., 1400 block of W. Walnut St.

Warrant execution

• 4:48 p.m., 200 block of N. Memorial Dr.