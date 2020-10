Independence police reports

The Examiner

Tuesday, Oct. 6

Arrest

• 12:10 p.m., 1200 block of N. Noland Road

• 12:16 p.m., 1900 block of S. Sterling Avenue

• 12:49 p.m., address not provided

Assault

• 4:02 p.m., 200 block of S. Pleasant Street

• 9:14 a.m., 1600 block of W. White Oak

Possession of burglar’s tools

• 3:22 a.m., 200 block of E. 3rd Drive S.

Possession of controlled substance

• 12:49 a.m., address not provided

Possession of marijuana

• 7:27 a.m., address not provided

Property damage

• 12:01 a.m., 500 block of E. U.S. 24

• 1:31 a.m., 800 block of S. Huttig Avenue

Stealing

• 5:30 p.m., 10500 block of E. U.S. 24

• 7 p.m., 1000 block of E. Parker Avenue

Trespassing

• 8:54 a.m., address not provided

Wednesday, Oct. 7

Arrest

• 5:15 p.m., 1000 block of W. Truman Road

• 10 p.m., 900 block of N. Main Street

Assault (domestic violence)

• 9:40 p.m., 900 block of N. Main Street

Burglary

• 4 p.m., 2200 block of S. Harris Avenue

Property damage

• 4:25 p.m., 1000 block of W. Truman Road

Stealing

• 3 a.m., 400 block of N. Eubank Avenue

• 10 p.m., 800 block of W. Truman Road

Stealing motor vehicle

• 2 p.m., 1600 block of E. Morgan Road

Thursday, Oct. 8

Arrest

• 1:10 a.m., 500 block of S. Liberty Street

• 1:32 p.m., 1200 block of N. Noland Road (2)

• 5:36 p.m., 200 block of N. Memorial Drive

• 6:05 p.m., 200 block of N. Memorial Drive

Assault (domestic violence)

• 7:36 a.m., 800 block of S. Hardy Avenue

Stealing

• 12 a.m., 1000 block of S. Home Avenue

Stealing motor vehicle

• 8 p.m., 2200 block of S. Sterling Avenue

Trespassing

• 12:30 a.m., 500 block of S. Liberty Street

Friday, Oct. 9

Arrest

• 1:39 a.m., 1300 block of N. Pearl Drive

• 5:48 a.m., 10900 block of E. Truman Road

• 6:30 a.m., 10900 block of E. Truman Road

• 6:45 a.m., 10900 block of E. Truman Road

• 2:10 p.m., 11200 block of E. Truman Road

• 3:20 p.m., 600 block of S. Liberty Street

• 8:18 p.m., address not provided

• 9:45 p.m., 600 block of S. Crysler Avenue

Assault

• 1:36 a.m., 1300 block of N. Pearl Drive

Assault (domestic violence)

• 6 p.m., 600 block of S. Huttig Avenue

• 9:19 p.m., 600 block of S. Crysler Avenue

Burglary

• 10 p.m., 1600 block of S. Sterling Avenue

Graffiti

• 7:30 p.m., 10100 block of E. Truman Road

Property damage

• 6:48 p.m., 10100 block of E. Truman Road

Runaway juvenile

• 2:55 p.m., 16000 block of E. 17th Street S.

Stealing

• 11 a.m., 11500 block of E. U.S. 24

• 2:52 p.m., 500 block of S. Liberty Street

Stealing motor vehicle

• 8 p.m., 1900 block of S. Ash Avenue

Trespassing

• 2:04 p.m., 11200 block of E. Truman Road

Saturday, Oct. 10

Arrest

• 5 a.m., 1800 block of S. Brookstone Village Drive

• 2:18 p.m., 11500 block of E. 14th Street S.

• 2:45 p.m., address not provided

• 7:55 p.m., 1900 block of S. Brookstone Village Drive

Assault (domestic violence)

• 4:25 a.m., 1800 block of S. Brookstone Village Drive

• 1:54 p.m., 11500 block of E. 14th Street S.

• 7:33 p.m., 1900 block of S. Brookstone Village Drive

Possession of controlled substance

• 9:59 p.m., address not provided

Property damage

• 2:07 p.m., 1300 block of S. Appleton Avenue

• 7 p.m., 700 block of N. Westwood Drive

• 10:58 p.m., 1300 block of E. Walnut Street

Stealing

• 5 a.m., 1400 block of W. Maple Avenue

Sunday, Oct. 11

Arrest

• 8:40 p.m., 1000 block of W. Maple Avenue

• 12:50 p.m., 500 block of S. Broad Street

• 6:27 p.m., 800 block of S. Hardy Avenue

Assault (domestic violence)

• 12:38 p.m., 500 block of S. Broad Street

• 6:27 p.m., 800 block of S. Hardy Avenue

Burglary

• 2 p.m., 500 block of N. Hocker Terrace

Possession of drug paraphernalia

• 8:37 p.m., 1000 block of W. Maple Avenue

Property damage

• 1:55 a.m., address not provided

• 3:30 p.m., 11200 block of E. 10th Street

Stealing

• 10 a.m., 500 block of N. Hocker Terr.

• 8 p.m., 1900 block of S. Brookstone Village Drive

• 10 p.m., 800 block of S. Crisp Avenue

Monday, Oct. 12

Arrest

• 12:15 a.m., 200 block of N. Memorial Drive

• 12:16 a.m., 200 block of N. Memorial Drive

• 12:45 p.m., 1000 block of E. College Street

• 1:03 p.m., 800 block of S. Noland Road

Assault (domestic violence)

• 12:42 p.m., 1000 block of E. College Street

Disorderly conduct

• 12:44 p.m., 800 block of S. Noland Road

Property damage

• 10:30 p.m., 1000 block of W. Walnut Street

Stealing

• 9:12 a.m., 1100 block of S. Appleton Avenue

• 4:30 p.m., 14700 block of E. Truman Road

Tuesday, Oct. 13

Property damage

• 8:45 a.m., address not provided

• 9 p.m., 500 block of N. Hocker Terrace

Stealing

• 8 p.m., 11699 block of E. 21st Street Ct.

• p.m., 1800 block of S. Sterling Avenue

Stealing motor vehicle

• 8:37 a.m., 10900 block of E. Truman Road