Independence police reports

The Examiner

Wednesday, Dec. 30

Arrest

• 2:29 a.m., 1400 block of W. Walnut St.

• 6:58 p.m., address not provided

• 8:46 p.m., address not provided

• 9:58 p.m., address not provided

Assault (domestic)

• 11:46 a.m., 900 block of S. Grand Ave.

• 1:30 p.m., 100 block of E. U.S. 24

Driving while intoxicated

• 6:49 p.m., address not provided

Fraudulent use of credit device

• 5:20 a.m., 200 block of E. U.S. 24

Possession of controlled substance

• 8:46 p.m., address not provided

Property damage

• 12:04 p.m., 600 block of N. Peck Ct.

• 5:50 p.m., 100 block of N. Home Ave.

• 6 p.m., 900 block of E. 23rd St. S.

• 7 p.m., 15600 block of E. U.S. 24

• 9:16 p.m., address not provided

Recovered stolen property

• 3:23 p.m., 500 block of Vassar Ave.

Stealing

• 8 a.m., 600 block of W. Maple Ave.

• 9:25 a.m., 1900 block of S. Swope Dr.

• 3:27 p.m., 300 block of N. Peck Dr.

Stealing motor vehicle

• 8:30 a.m., 2400 block of S. Missouri 291

• 2 p.m., 18600 block of E. 19th Terr. S.

• 3:13 p.m., 200 block of E. U.S. 24

Violation of order of protection

• 2:13 a.m., 1400 block of W. Walnut St.

Thursday, Dec. 31

Arrest

• 3:29 a.m., 200 block of N. Memorial Dr.

• 2:52 p.m., 2100 block of S. Sterling Ave.

Assault (domestic)

• 12:15 p.m., 2100 block of S. Sterling Ave.

• 9 p.m., 1300 block of S. Ralston Ave.

Fraudulent use of credit device

• 12 p.m., 1800 block of S. Harris Ave.

Property damage

• 3:29 a.m., 200 block of N. Memorial Dr.

Stealing

• 3:03 a.m., 700 block of W. Waldo Ave.

• 8:58 a.m., 11300 block of E. Peery St.

• 9:30 a.m., 10500 block of E. U.S. 24

• 1:42 p.m., 15500 block of E. 3rd St. Ct.

• 4 p.m., 400 block of E. U.S. 24

• 4 p.m., 300 block of S. Liberty St.

• 5:07 p.m., 11500 block of Lexington Ave.

• 8 p.m., 11500 block of U.S. 24

Stealing motor vehicle

• 5:30 p.m., 1700 block of N. McCoy St.

Vandalism

• 6:59 p.m., 11400 block of U.S. 24

Friday, Jan. 1

Arrest

• 12:56 a.m., 10500 block of E. 8th St. S.

Assault (domestic)

• 12:31 a.m., 10500 block of E. 8th St. S.

• 12:40 a.m., 500 block of Dover Dr.

Burglary

• 5 a.m., 1600 block of S. Noland Road

Check the welfare

• 11:39 a.m., 10600 block of U.S. 24

Property damage

• 2 a.m., 1400 block of E. Hayward Ave.

Stealing

• 6 p.m., 10200 block of E. truman Road

• 8 p.m., 10500 block of E. U.S. 24 (2)

Stealing motor vehicle

• 2:40 a.m., 1000 E. Wilson Road

• 2:28 p.m., 11500 block of Lexington Ave.

Saturday, Jan. 2

Arrest

• 9;07 a.m., 11700 block of E. 23rd St. S.

• 1:31 p.m., 800 block of S. Harkless Ave.

• 8:38 p.m., address not provided

• 10:21 p.m., 16000 block of E. U.S. 24

• 10:30 a.m., 1200 block of S. Noland Road

• 10:47 p.m., 11200 block of E. Truman Road

Assault

• 9:12 p.m., 1600 block of S. Appleton Ave.

Assault (domestic)

• 1:31 p.m., 800 block of S. Harkless Ave.

Destruction of property

• 11:38 a.m., 2200 block of McBride St.

Interfering with police

• 8:25 p.m., address not provided

Open container

• 10:43 p.m., 11200 block of E. Truman Road

Possession of controlled substance

• 8:52 a.m., 11700 block of E. 23rd St. S.

Stealing

• 12 p.m., 2800 block of S. Hardy Ave.

• 2 p.m., 1400 block of S. Willow Ave.

• 11 p.m., address not provided

Stealing motor vehicle

• 10:11 p.m., 16800 block of E. Gudgell Road

Trespassing

• 10:01 p.m., 16000 block of E. U.S. 24

Violation of an order of protection

• 9:39 p.m., 1200 block of S. Noland Road