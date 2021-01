Blue Springs police reports

The Examiner

Sunday, Jan. 3

Burglary

• 1:39 a.m., 1600 block of N.W. Circle Drive

Motor vehicle accident

• 2:26 a.m., 1500 block of N.W. North Ridge Court

Physical disturbance

• 10 p.m., 700 block of S.W. Pinebrook Village Court

Stealing

• 7:47 a.m., 400 block of S.E. Brizendine Road

* 1:01 p.m., 400 block of N.E. Coronado Drive

• 3:09 p.m., 1300 block of N.E. Coronado Drive

• 4 p.m., 1000 block of N.E. Coronado Drive

• 5:30 p.m., 1200 block of S.W. Missouri 7

Monday, Jan. 4

Hit and run

• 7:03 p.m., address not provided

Injured animal

• 1:15 p.m., 3000 block of S.W. Shadow Brook Dr.

Motor vehicle accident

• 1:29 p.m., address not provided

• 1:53 p.m., address not provided

• 3:43 p.m., address not provided

Property damage

• 1:36 a.m.,700 block of N.E. Sunnyside School Road

• 1:53 p.m., 1100 block of S.W. Smith St.

Stealing

• 10:32 a.m., 900 block of N.E. Sunnyside Lane

• 12 p.m., 1200 block of N.E. Coronado Dr.

• 6:31 p.m., 1000 block of N.E. Coronado Dr.

• 6:55 p.m., 600 block of N.E. Coronado Dr. (2)

Suicidal subject

• 9:49 p.m., 3900 block of N.W. Delwood Dr.

Suspicious circumstances

• 4:15 p.m., 600 block of S.W. Missouri 7

Warrant

• 4:53 p.m., 1100 block of S.W. Smith St.

• 5:06 p.m., 1900 block of N.W. Woods Chapel Road

Tuesday, Jan. 5

Dead animal

• 9:13 a.m., address not provided

Found animal

• 2:26 p.m., 400 block of N.W. Missouri 7

Motor vehicle accident

• 12:47 p.m., 400 block of N.E. Mock Ave.

• 5:37 p.m., address not provided

• 7:06 p.m., 1100 block of S.W. Missouri 7

Stealing

• 9 a.m., 300 block of N.W. 26th St.

• 11:05 p.m., 700 block of N.W. Zaun Ave.

• 1:11 p.m., 900 block of N.W. Woods Chapel Road

• 1:11 p.m., 1100 block of N.W. Woods Chapel Road

Wednesday, Jan. 6

Missing person

• 3:02 p.m., 2800 block of N.W. Westbrooke Cir.

Motor vehicle accident

• 3:27 p.m., address not provided

Private property tow

• 9:37 a.m., 500 block of N.W. Candletree Dr.

Stealing

• 2 a.m., 19300 block of E. U.S. 40

• 4:17 a.m., 1700 block of N. E. Adams Dairy Road (2)

• 3 p.m., 1100 block of N.E. Coronado Dr.

Stealing motor vehicle

• 6:04 a.m., 500 block of N.W. 41st St.

• 9:03 a.m., 200 block of S.W. Stoney Brook Lane

• 1:58 p.m., 1900 block of N.W. Woods Chapel Road

• 5 p.m., 400 block of N.E. Mock Ave.

Threats

• 12:54 p.m., 1100 block of S.W. Smith St.

Warrant

• 4:58 p.m., 1100 block of S.W. Smith St.