Blue Springs police reports

The Examiner

Sunday, Feb. 7

Burglary

• 12:30 a.m., 1000 block of N.E. Coronado Dr.

Motor vehicle accident

• 1:31 p.m., address not provided

Property damage

• 10:30 a.m., 400 block of N.E. Mock Ave.

Verbal disturbance

• 3:40 a.m., 1000 block of N.E. Coronado Dr.

Monday, Feb. 8

Motor vehicle accident

• 8:26 a.m., address not provided

• 2:28 p.m., address not provided

• 5 p.m., 1100 block of S.W. Smith St.

Physical disturbance

• 4 p.m., 900 block of S.W. Angelia Ct.

Stealing

• 12:22 a.m., 1100 block of W. Main St.

• 9:59 a.m., 700 block of S.W. U.S. 40

• 11:12 a.m., 1300 block of N.W. Missouri 7

Tuesday, Feb. 9

Fraud

• 11:45 a.m., 1700 block of S.W. 11th St.

Hit and run

• 4:43 p.m., 600 block of N.E. Coronado Dr.

Intoxicated subject

• 3:21 a.m., 900 block of N.W. 41st St.

Motor vehicle accident

• 9:21 a.m., address not provided

Trespass

• 10:58 a.m., 900 block of N.E. Linz St.

Verbal disturbance

• 1:29 a.m., 800 block of N.W. 36th St.

Wednesday, Feb. 10

Assault

• 10:22 p.m., 1100 block of N.W. Arlington Pl.

Careless driving

• 12:14 p.m., 700 block of N.W. S. Outer Road

• 1:18 p.m., address not provided

Check welfare

• 9:17 p.m., 3700 block of S.W. McDanial Ave.

Confined animal

• 8:11 a.m., 1800 block of W. Walnut St.

• 9:45 a.m., 200 block of N.E. 1sst St. Terr.

Fire EMS assist

• 1:41 p.m., 600 block of N.E. Brookwood Ct.

Physical disturbance

• 8 a.m., 700 block of N.W. 6th Terr.

Stealing

• 5 p.m., 1300 block of S.W. Twilight Lane

• 8:07 p.m., 600 block of N.E. Coronado Dr.