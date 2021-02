Independence police reports

The Examiner

Monday, Feb. 8

Property damage

• 2:52 a.m., 18600 block of E. 19th Terr. S.

Robbery

• 3 p.m., 11400 block of E. 27th St. S.

Stealing

• 4:30 a.m., 800 block of S. Woodbury St.

• 9:57 a.m., 500 block of S. Sterling Ave.

• 3 p.m., 600 block of S. Missouri 291

Stealing motor vehicle

• 7 a.m., 800 block of W. 27th St.

• 6:44 p.m., 1000 block of W. Maple Ave.

Tuesday, Feb. 9

Animal control duties

• 4:34 p.m., 11200 block of Chicago St.

Arrest

• 10:40 a.m., 8800 block of E. Thompson Ave.

• 4:59 p.m., address not provided

• 10:20 p.m., 1300 block of S. Baker Dr.

Assault

• 10:20 p.m., 1300 block of S. Baker Dr.

Burglary

• 8 p.m., 9700 block of E. Franklin Ave.

• 8:05 p.m., 1300 block of S. Noland Road

Dead body

• 4:30 p.m., 11500 block of Lexington Ave.

Driving while intoxicated

• 6:52 p.m., address not provided

Murder

• 1:27 a.m., 11200 block of E. 20th St. S.

Outside agency warrant

• 10:31 a.m., 8800 block of E. Thompson Ave.

Possession of controlled substance

• 4:59 p.m., address not provided

Stealing

• 12:41 a.m., 9500 block of E. 14th St. S.

• 9:09 a.m., 16000 block of E. 17th St. S.

• 3:55 p.m., 16200 block of E. 23rd St. S.

• 5:36 p.m., 400 block of W. Lexington Ave.

• 6 p.m., address not provided

Stealing motor vehicle

• 9:13 a.m., 1500 block of W. Scott Pl.

• 1:55 p.m., 11000 block of E. 23rd St. S.

Violation of order of protection

• 11 a.m., 11600 block of E. Ivanhoe Ct.

Wednesday, Feb. 10

Property damage

• 12:03 a.m., 300 block of S. Spring St.

Stealing

• 6:30 a.m., 100 block of E. Short Ave.

Stealing motor vehicle

• 12:01 a.m., 17100 block of E. 5th St. N.

• 2:45 a.m., 1000 block of S. Logan Ave.

• 10 p.m., 100 block of E. Short Ave.

Thursday, Feb. 11

Arrest

• 12:55 p.m., 1700 block of S. Hardy Ave.

• 3:57 p.m., 100 block of S. Queen Ridge Dr.

• 6:23 p.m., 16800 block of E. Gudgell Road

Burglary

• 12 p.m., l800 block of N. Noland Road

Child molestation

• 4:42 p.m., 1200 block of S. Hardy Ave.

Property damage

• 12:43 p.m., 1700 block of S. Hardy Ave.

• 3:30 p.m., 17600 block of E. 19th Terr. Ct. S.

Stealing

• 9:30 a.m., 18100 block of E. Cheyenne Dr.

• 8:50 p.m., 16800 block of E. Gudgell Road

Stealing motor vehicle

• 5 a.m., 900 block of Stone Arch Dr.

• 9:48 p.m., 600 block of N. Peck Ct.

• 10:31 p.m., 10300 block of E. Truman Road

Friday, Feb. 12

Arrest

• 3:30 p.m., address not provided

• 4:40 p.m., 11700 block of E. 23rd St. S.

• 11:15 p.m., 11200 block of E. U.S. 24 (2)

Assault

• 8 p.m., 11700 block of E. Winner Road

Motor vehicle accident

• 2:59 p.m., 500 block of S. Sterling Ave.

Possession of controlled substance

• 11:15 P.M., 11200 block of E. U.S. 24

Stealing

• 7 a.m., 2300 block of S. Missouri 291

• 5 p.m., 200 block of N. Forest Ave.

• 9 p.m., 9500 block of E. 13th St. S.

• 10:30 p.m., 600 block of N. Delaware Ave.

Stealing motor vehicle

• 10:10 a.m., 17700 block of E. 17th Terr. Ct. S.

• 10 p.m., 600 block of S. Lacy Road

Trespassing

• 4:27 p.m., 11700 block of E. 23rd St. S.

Saturday, Feb. 13

Arrest

• 11:45 a.m., 11700 block of E. 23rd St. S.

• 6:02 p.m., 1900 block of S. Swope Dr.

• 10:53 p.m., 2500 block of S. Crescent Ave.

• 10:56 p.m., 2500 block of S. Crescent Ave.

Assault

• 11:20 p.m., 1100 block of W. Waldo Ave.

Assault (domestic)

• 6:02 p.m., 1900 block of S. Swope Dr.

Burglary

• 4:27 a.m., 1000 block of E. U.S. 24

Disturbance

• 1:42 a.m., 11200 block of Kentucky Ave.

Possession of controlled substance

• 10:49 p.m., address not provided

Property damage

• 12:45 p.m., 11500 block of E. 14th St. S.

• 1:47 p.m., address not provided

• 6:21 p.m., 8800 block of E. Wilson Road

Runaway juvenile

• 2 a.m., 1100 block of S. Pearl St.

Stealing motor vehicle

• 6:15 a.m., 17100 block of E. Cheyenne Dr.

• 10:45 a.m., 500 block of E. Walnut St.

Trespassing

• 11:41 a.m., 11700 block of E. 23rd St. S.

Violation of order of protection

• 1:51 p.m., 10500 block of E. 23rd St. S.