Missouri State honors local students

By The Examiner staff

Missouri State University in Springfield has announced its dean’s list for the fall 2020 semester.

Students must achieve a 3.5 grade point average to qualify for this honor. These local students made the list:

Blue Springs: Trey Allen, Isabel Bueno, Matilyn Busker, Josy Butler, Abigail Carino, Macinze Coiner, Cole Crossman, Jacob Curless, Thadeus Doolin, Connor Ewens, Griffin Fergerson, Hadassah Foster, Jordan Fox, Mackinley Gabbert, Hannah Gentry, Blake Greble, Madison Greer, Austin Hawkins, Blake Haynes, Alexis Hays, Aimee Hendricks, Olivia Isaacks, Christina Isom, Jade Johann, Hannah Kassing, Jacob Keyser, Arianna Koch, Ethan Koenig, Skyler Lessenden, Andrew McLean, Ava Merriott, William Meyer, Caden Minnis, Payton Minnis, Ciera Moore, Olivia Moore, Arianna Myers, Christina Nguyen, Elizabeth Oltmanns, Olivia Pace, Devon Paden, Zachary Raines, Alli Rudolph, Caleb Shull, Kennedy Smith, Cheyanne Suits, Matthew Tiller, Megan Tiller, Matthew Van Hoecke, Luke Vaughn, Malia Vazquez, Madison Walter, Ashton Warren, Lindsey Ziefle, Trey Ziegenbein.

Independence: Molly Allison, Zachary Beltz, Megan Bruch, Melissa Contreras, Shannon Crocker, Darcy Daugherty, Alethea Frederick, Alaina Lankford, MecKenzie Leakey, Caroline Leeper, Jori Lewitzke, Seth Sims, Rachel Stufflebeam, Vincenet Tosatto,

Lee’s Summit: Paul Cherry, Ethan Davis, Jack Dow, Olivia Hill, Lauren Manade, Trenton Michael, Ann Orlando, Meghan Oswald, Reghan Pace, Lucy Petet, Claire Sherman, Brooke Slead, Leigh Stracener, Kimmy Thach, Olivia Weber, Jake Workman.