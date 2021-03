Independence police reports

The Examiner

Wednesday, March 3

Alarm

• 8:42 p.m., 11200 block of Thompson Ave.

Arrest

• 2:20 a.m., 2600 block of S. Hub Dr.

• 2:46 p.m., address not provided

• 7:48 p.m., 16900 block of E. 5th St. N.

Assault (domestic)

• 10:15 p.m., 8800 block of E. 1st. St. S.

Burglary

• 12:40 p.m., 900 block of E. Frederick St.

Disturbance

• 6:25 p.m., 11500 block of Lexington Ave.

DWI

• 11:49 p.m., 400 block of E. Gudgell Ave.

Endangering welfare of a child

• 3:29 p.m., address not provided

Harassment

• 3:40 p.m., 200 block of N. Pleasant St.

Nonconsensual dissemination of sexual image

• 6 p.m., 100 block of N. Crysler Ave.

Property damage

• 5:51 a.m., address not provided

• 8:06 a.m., 1800 block of S. Hawthorne Ave.

Stealing

• 9 a.m., 15600 block of E. U.S. 24

• 1:11 p.m., 9600 block of E. Ninth St. S.

Stealing motor vehicle

• 3:50 a.m., 300 block of W. Sea Ave.

Unlawful entry

• 7:30 p.m., 16900 block of E. Fifth St. N.

Unlawful possession of firearm

• 2:46 p.m., address not provided

Warrant

• 10 p.m., 200 block of N. Memorial Dr.

Thursday, March 4

Arrest

• 12:28 a.m., 400 block of E. Gudgell Ave.

• 2:20 p.m., 1400 block of S. Noland Road

• 4:54 p.m., 300 block of N. Frandsen Road

• 10:35 p.m., 15500 block of E. U.S. 24

Assault

• 12:01 a.m., 1900 block of S. Home Ave.

Assault (domestic)

• 5 a.m., 900 block of E. Frederick St.

• 4:45 p.m., 300 block of N. Frandsen Road

• 10:35 p.m., 15500 block of E. U.S. 24

Burglary

• 10:45 a.m., 1900 block of S. Hardy Ave.

Indecent exposure

• 2:20 p.m., 1400 block of S. Noland Road

Rape

• 4:25 p.m., 600 block of N. Dover Dr.

Stealing

• 8 a.m., 1700 block of S. Ash Ave.

• 10 a.m., 1700 block of S. Ash Ave.

• 12:30 p.m., 2800 block of S. Harvard Ave.

• 4:50 p.m., 2700 block of S. Blue Ridge Blvd.

Stealing motor vehicle

• 2 a.m., 2300 block of S. Crysler Ave.

Friday, March 5

Arrest

• 2:39 a.m., 1500 block of S. Dodgion Ave.

• 11:30 a.m., 200 block of S. Memorial Dr.

• 12:45 p.m., address not provided

• 4 p.m., address not provided

• 5:27 p.m., 900 block of S. Crysler Ave.

• 5:45 p.m., 900 block of S. Crysler Ave.

• 10:30 p.m., 900 block of E. Frederick St.

• 11:45 p.m., 800 block of N. Crow Ave.

Assault

• 11:30 a.m., 200 block of S. Memorial Dr.

• 12:45 p.m., address not provided

Assault (domestic)

• 2:17 a.m., 1500 block of S. Dodgion Ave.

Burglary

• 2:20 p.m., 1400 block of S. Hedges Ave.

Child molestation

• 1:27 p.m., 9300 block of E. 15th St. S.

• 10:44 p.m., 100 block of E. College St.

Disorderly conduct

• 8 a.m., 16100 block of E. Elm St.

Fraud

• 3 p.m., 1600 block of S. Highland Dr.

Rape

• 8:54 p.m., 1200 block of W. Walnut St.

Receiving stolen property

• 11:27 p.m., 800 block of N. Crow Ave.

Resisting arrest

• 11:31 p.m., 10600 block of E. 24th St. S.

Robbery

• 3:12 p.m., address not provided

Stealing

• 7 p.m., 800 block of N. Susquehanna Ridge

• 9 p.m., 1200 block of N. Union St.

Stealing motor vehicle

• 1 a.m., 600 block of Hillside Dr.

• 3:52 p.m., address not provided

• 6:50 p.m., 100 block of W. 23rd St.