Independence police reports

The Examiner

Friday, March 12

Arrest

• 9:22 a.m., 1100 block of S. Arlington Ave. (2)

Pedestrian check

• 7:37 a.m., 1400 block of S. Ash Ave.

Possession of controlled substance

• 7:37 a.m., 1400 block of S. Ash Ave.

Possession of drug paraphernalia

• 9:22 a.m., 1100 block of S. Arlington Ave.

Stealing

• 8 a.m., 900 block of E. T.C. Lea Road

• 10 a.m., 11500 block of E. 14th St. S.

• 11:40 a.m., 2300 block of S. Lee’s Summit Road

• 5:20 p.m., 1700 block of S. Speck Road

Stealing motor vehicle

• 8 a.m., 11200 block of E. 24th St. S.

• 9:29 p.m., 11300 block of E. Truman Road

Saturday, March 13

Arrest

• 1:29 a.m., address not provided

• 11:52 a.m., 100 block of E. Farmer St.

• 12:00 p.m., 1300 block of S. Noland Road

• 2:30 p.m., 1100 block of N. Union St.

• 3:35 p.m., 1500 block of E. 23rd St. S.

• 6:27 p.m., 1600 block of N. Liberty St.

Blood alcohol over .08

• 1:28 a.m., address not provided

Disorderly conduct

• 11 a.m., 100 block of E. Farmer St.

Interfering with police

• 6:07 p.m., 1600 block of N. Liberty St.

• 11:51 p.m., 800 block of E. College St.

Property damage

• 2:52 a.m., 15700 block of E. U.S. 24

• 6 p.m., 200 block of N. Forest Ave.

Stealing motor vehicle

• 1:25 a.m., 800 block of S. Marion Ave.

Supply liquor to minor

• 11:45 a.m., 1300 block of S. Noland Road

• 3:25 p.m., 1500 block of E. 23rd St. S.

Unlawful use of deadly weapon

• 2:15 p.m., 1100 block of N. Union St.

Sunday, March 14

Arrest

• 12:13 a.m., 800 block of E. College St.

• 3:11 a.m., 200 block of E. 23rd St. S.

• 5:40 a.m., 2400 block of S. Scott Ave.

• 7:04 a.m., 1700 block of S. Covingtree Bend

• 8:27 a.m., 1400 block of W. Maple Ave.

• 6:44 p.m., 500 block of N. Geronimo Dr.

• 7:20 p.m., 500 block of N. Geronimo Dr.

• 11:50 p.m., 400 block of N. Main St.

Assault

• 8:13 p.m., 11300 block of E. 20th St. S.

Interfering with police

• 5:01 a.m., 2400 block of S. Scott Ave.

Possession of controlled substance

• 1:46 a.m., 200 block of E. 23rd St. S.

Property damage

• 8 a.m., 11200 block of E. Truman Road

• 11:18 p.m., 400 block of N. Main St.

Sexual misconduct

• 3:30 a.m., 9300 block of E. Independence Ave.

Unlawful entry

• 7:04 a.m., 1700 block of S. Covingtree Bend