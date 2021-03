Independence police reports

The Examiner

Monday, March 15

Abuse or neglect of child

• 8:30 p.m., 600 block of S. Huttig Ave.

Arrest

• 1:35 a.m., 200 block of S. Pleasant St.

• 9:57 a.m., 1200 block of N. Noland Road

• 1:30 p.m., 8600 block of E. Wilson Road

• 4:16 p.m. address not provided

• 8:48 p.m., 1200 block of S. Main St. (2)

• 11:09 p.m., 1400 block of W. 28th Terr.

Assault

• 12:48 a.m., 2800 block of S. Hawthorne Ave.

Assault (domestic)

• 1:08 a.m., 200 block of S. Pleasant St.

• 1 p.m., 8600 block of E. Wilson Road

Disorderly conduct

• 8:37 p.m., 1200 block of S. Main St.

Identity theft

• 4:54 p.m., 900 block of S. Washington Ave.

Runaway juvenile

• 2 p.m., 2600 block of S. Hub Dr.

Stealing

• 11:50 a.m., 300 block of E. U.S. 24

Stealing motor vehicle

• 10:40 p.m., 1400 block of W. 28th Terr.

Truancy

• 9:57 a.m., 1200 block of N. Noland Road

Tuesday, March 16

Arrest

• 12:45 a.m., 1900 block of S. Arlington Ave.

• 1:52 a.m., 200 block of S. Pleasant St.

• 11 a.m., 14000 block of E. Truman Road

• 2:45 p.m., 100 block of W. Elizabeth St.

• 2:50 p.m., 900 block of N. Main St.

• 9:07 p.m., Address not provided

• 9:22 p.m., 200 block of N. Memorial Dr.

Assault

• 11 a.m., 14000 block of E. Truman Road

Assault (domestic)

• 11:40 a.m., 900 block of S. Pope Ave.

Disorderly conduct

• 12:44 a.m., 1900 block of S. Arlington Ave.

• 2: 16 p.m., 100 block of W. Elizabeth St.

Endangering welfare of a child

• 11:20 A.M., 200 block of N. Memorial Dr.

Fraud

• 10:45 a.m., 1800 block of S. Northern Blvd.

Murder

• 7:53 p.m., 16000 block of E. U.S. 24

Property damage

• 9:22 p.m., 200 block of N. Memorial Dr.

Stealing

• 2:44 p.m., 900 block of N. Main St.

Stealing motor vehicle

• 7:07 a.m., 1900 block of S. Brookstone Village Dr.

Trespassing

• 1:52 a.m., 200 block of S. Pleasant St.

Wednesday, March 17

Arrest

• 7:48 a.m., 10800 block of E. Westport Road

• 10 a.m., 200 block of N. Memorial Dr.

• 10:06 a.m., 16800 block of E. Gudgell Road

• 10:50 a.m., 200 block of N. Memorial Dr.

• 12:30 p.m., 17000 block of E. 5th St. N.

• 12:30 p.m., 11000 block of E. 19th St. S.

• 4:41 p.m., 1900 block of E. Mechanic Ave.

Assault

• 9:50 a.m., 16800 block of E. Gudgell Road

Assault (domestic)

• 8 p.m., 1900 block of S. Claremont Ave.

Disorderly conduct

• 4:26 p.m., 1900 block of E. Mechanic Ave.

Peace disturbance

• 7:48 a.m., 10800 block of E. Westport Road

Possession of controlled substance

• 4:57 p.m., address not provided

Possession of Methamphetamine Precursors

• 12:22 p.m., 11000 block of E. 19th St. S.

Property damage

• 12:18 p.m., 17000 block of E. 5th St. N.

Runaway juvenile

• 6:14 p.m., 300 block of S. Crane St.

Stealing

• 7 p.m., 2300 block of S. Englewood Ct.

Stealing motor vehicle

• 3:15 a.m., 19100 block of E. 6th St. N.

Thursday, March 18

Arrest

• 10:43 a.m., 1900 block of S. Claremont Ave.

• 3:26 p.m., 11400 block of E. 23rd St. S. (2)

• 7:57 p.m., 10500 block of E. Winner Road

Assault (domestic)

• 7:57 p.m., 1900 block of S. Home Ave.

Outside agency arrest warrant

• 3:36 p.m., 11400 block of E. 23rd St. S.

Possession of controlled substance

• 2:43 p.m., 100 block of N. Huttig Ave.

• 7:10 p.m., 1600 block of S. Hedges Ave.

Stealing

• 7 p.m., 2600 block of S. Maybrook Ave.

Stealing motor vehicle

• 3:53 a.m., 600 block of E. U.S. 24