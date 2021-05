Independence police reports

The Examiner

Friday, April 14

Arrest

• 11:55 a.m., 700 block of N. Kiger Road

• 12:40 p.m., 8800 block of E. Roberts St.

• 3:43 p.m., address not provided

• 9:29 p.m., 1200 block of S. Franklin Ave.

Assault

• 10:44 p.m., 600 block of Fairview Ave.

Assault (domestic)

• 11:57 a.m., 8800 block of E. Roberts St.

• 9:29 p.m., 1200 block of S. Franklin Ave.

Disorderly conduct

• 12 p.m., 2800 block of S. Hardy Ave.

DWI

• 3:17 p.m., address not provided

Property damage

• 4 p.m., 300 block of S. Spring St.

• 7 p.m., 100 block of S. Home St.

Stealing

• 8:46 a.m., S. Missouri 291

• 9 a.m., 500 block of S. Crescent Ave.

• 9:29 p.m., 1400 block of S. Franklin Ave.

Violation of order of protection

• 11:32 a.m., 700 block of N. Kiger Road

Warrant arrest for outside agency

• 7:44 p.m., E. Truman Road

Saturday, April 15

Arrest

• 8:55 a.m., 600 block of West Mechanic Ave.

• 10:40 a.m., address not provided

• 11:40 a.m., 900 block of S. Noland Road

• 11:50 a.m., 800 block of N. Crow Ave.

• 2:45 p.m., 1700 block of S. Speck Road

• 9:35 p.m., Winner Road (2)

Assault

• 600 block of West Mechanic Ave.

• 9:29 a.m., 800 block of N. Emery St.

• 10:31 a.m., address not provided

Assault (domestic)

• 11:15 a.m., 900 block of S. Noland Road

Penalty for violating truancy law

• 8:15 a.m., 600 block of W. Mechanic Ave.

Possession of controlled substance

• 11:40 a.m., 800 block of N. Crow Ave.

• 9:35 p.m., Winner Road

Possession of marijuana

• 7 p.m., 1200 block of N. Noland Road

Resisting arrest

• 3:15 p.m., N. Kiger Road

Stealing

• 3 p.m., 600 block of N. Spring St.

• 7:20 p.m., 1100 block of E. 23rd St. S.

• 9 p.m., 1800 block of S. Brookstone Village Dr.

Sunday, April 16

Arrest

• 9 a.m., 1200 block of N. Noland Road

• 9 a.m., 1400 block of N. Liberty St.

• 10 a.m., 600 block of W. Mechanic Ave.

• 10:23 a.m., 1600 block of S. Speck Road

• 11:01 a.m., 2800 block of S. Hardy Ave. (2)

• 3:30 p.m., 2800 block of S. Hardy Ave.

• 3:33 p.m., l9300 block of E. 17th St. S.

• 7:45 p.m., 19300 block of E. 8th St. Ct. N.

Assault

• 9:30 a.m., 600 block of W. Mechanic Ave.

• 10:15 a.m., 600 block of W. Mechanic Ave.

• 12 p.m., 2800 block of S. Hardy Ave.

Assault (domestic)

• 12:25 p.m., 9300 block of E. 17th St. S.

• 4:43 p.m., 700 block of N. Liberty St.

Burglary

• 4:30 p.m., 700 block of S. Hawthorne Ave.

Endangering welfare of a child

• 3 p.m., 1800 block of N. Noland Road

Possession of child pornography

• 12 a.m., 10100 block of E. 11th St. S.

Property damage

• 1 p.m., 2300 block of S. Forest Ave.

Stealing

• 12 p.m., 11300 block of E. Truman Road

• 2:16 p.m., 11200 block of E. Truman Road

Stealing motor vehicle

• 6:29 a.m., 9500 block of E. 17th St. S.

• 7 p.m., 11200 block of E. 9th St. S.

Trespassing

• 8:42 a.m., 1400 block of N. Liberty St.

Youth smoking

• 9:30 a.m., 1600 block of S. Speck Road

Monday, April 17

Arrest

• 4:01 a.m., 200 block of S. Pleasant St.

• 11:47 p.m., 16000 block of E. U.S. 24

Possession of controlled substance

• 3:53 a.m., 200 block of S. Pleasant St.

Stealing

• 9:15 a.m., 11200 block of E. U.S. 24

• 12 p.m., 2200 block of S. Sterling Ave.

• 6:30 p.m., 1300 block of S. Noland Road

• 7 p.m., 300 block of N. Delaware Ave.

Stealing motor vehicle

• 4:20 a.m., 1200 block of W. Lexington Ave.

Trespassing

• 11:31 p.m., 160000 block of E. U.S. 24

Unlawful entry

• 5 p.m., 2000 block of S. Harvard Ave.