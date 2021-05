Independence police reports

The Examiner

Sunday, April 25

Arrest

• 11:57 a.m., 200 block of S. Main St.

• 10:30 p.m., 6900 block of N.E. Pleasant Valley Road

Assault

• 11:48 a.m., 200 block of S. Main St.

Assault (domestic)

• 12:08 p.m., 2300 block of S. Forest Ave.

• 3:38 p.m., 1800 block of S. Harris Ave.

Burglary

• 6 p.m., 1700 block of S. Berry Road

Harassment

• 1:30 p.m., 2300 block of S. Kingshighway

Property damage

• 8:42 a.m., 500 block of N. Hocker Terr.

Stealing

7:31 a.m., 700 block of N. Main St.

Stealing motor vehicle

• 5 a.m., 500 block of N. Hocker Terr.

• 7:29 a.m., 16900 block of E. 3rd Terr. S.

• 11 a.m., 17900 block of E. Bristol Way

Monday, April 26

Arrest

• 1:04 a.m., 9400 block of E. U.S. 24

• 12 p.m., 1700 block of S. Speck Road

• 6:10 p.m., 500 block of S. Evanston Ave.

• 7:42 p.m., 1200 block of S. Pleasant St.

• 7:56 p.m., 1200 block of S. Pleasant St.

• 11 p.m., 200 block of Hillside Dr.

• 11:20 p.m., address not provided

Arson

• 10:24 a.m., 1700 block of S. Speck Road

Assault

• 10:40 a.m., 600 block of W. Mechanic Ave.

Assault (domestic)

• 6:10 p.m., 500 block of S. Evanston Ave.

• 10:30 p.m., 200 block of Hillside Dr.

Burglary

• 1:30 a.m., 10700 block of E. Truman Road

Interfering with police

• 12:54 a.m., 9400 block of E. U.S. 24

Property damage

• 11:07 p.m., Address not provided

Stealing

• 2 a.m., 100 block of Sundown Dr.

• 2:30 a.m., 10200 block of E. 23rd St. S.

• 12:45 p.m., 100 block of W. 23rd St.

• 2 p.m., 900 block of S. Home Ave.

• 4:37 p.m., 1300 block of W. 23rd St. S.

• 6 p.m., 200 block of S. Pleasant St.

• 10 p.m., 18600 block of E. 19th Terr. S.

Tuesday, April 27

Arrest

• 2:20 a.m., 2600 block of S. Berry Ave.

• 11:30 a.m., 800 block of S. Cedar

• 1:11 p.m., S. Noland Road

• 9:59 p.m., 19200 block of E. Eighth St. Ct.

Arson

• 2:08 p.m., 2100 block of S. Arlington Ave.

Assault

• 7:14 a.m., N. Rogers St.

• 11:10 p.m., S. Hocker Ave.

• 11:57 p.m., E. Walnut St.

Assault (domestic)

• 2:10 a.m., 2600 block of S. Berry Ave.

• 7:30 p.m., 19300 block of E. Eighth St. Ct. N.

Disorderly conduct

• 12:49 p.m., 18200 block of E. Missouri 78

Fraud

• 7 p.m., 2300 block of S. Missouri 291

Harassment

• 7:53 a.m., 1500 block of N. Emery St.

Interfering with police

• 11:57 p.m., E. Walnut St.

Occupy building posted unsafe

• 11:29 a.m., 800 block of S. Cedar Ave.

Property damage

• 12:57 p.m., S. Noland Road

• 11 p.m., 11800 block of E. 23rd St. S.

Stealing

• 11:20 a.m., 900 block of E. Truman Road

• 9 p.m., 200 block of S. Pleasant St.

Violation of order of protection

• 2:15 p.m., 1500 block of S. Ash Ave.