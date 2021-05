Independence police reports

The Examiner

Wednesday, April 28

Arrest

• 8:50 a.m., E. 19th St. S. (2)

• 12:55 p.m., 18200 block of E. Missouri 78

• 5:17 p.m., 1300 block of S. Delaware Ave.

Assault (domestic)

• 9:49 a.m., 1000 block of S. Woodland Ave.

• 3:40 p.m., 2500 block of S. Norwood Ave.

• 5:17 p.m., 1300 block of S. Delaware Ave.

• 11:01 p.m., 300 block of N. Gilbert St.

Burglary

• 8:30 p.m., 1400 block of W. 23rd St.

Child molestation

• 11:02 a.m., 1800 block of S. Hedges Ave.

Harassment

• 2:28 p.m., 300 block of N. Leslie Ave.

Incest with a minor

• 11:26 a.m., 1200 block of W. Truman Road

Murder

• 1:52 a.m., 500 block of S. Crescent Ave.

Pedestrian check

• 12:10 a.m., E. Walnut (3)

Property damage

• 1:25 a.m., 800 block of S. Leslie Ave.

• 2:46 p.m., 1000 block of S. Woodland Ave.

Stealing

• 8 a.m., 2100 block of S. Ellison Way

• 10 a.m., 700 block of W. Maple Ave.

• 2 p.m., 1100 block of S. Breckenridge Dr.

• 5:41 p.m., 200 block of N. Hardy Ave.

Stealing motor vehicle

• 12:15 p.m., 1700 block of S. Noland Road

• 2:30 p.m., 500 block of S. Oxford Ave.

• 7:50 p.m., 200 block of E. 23rd St. S.

Unlawful use of deadly weapon

• 8:08 p.m., 900 block of N. Osage St.

Thursday, April 29

Arrest

• 10:39 a.m., 16600 block of E. 23rd St. S.

• 1 p.m., 200 block of E. 23rd St. S.

• 4 p.m., 16500 block of E. Truman Road (2)

Assault

• 8:08 p.m., 1500 block of S. Ralston Ave.

Open container

• 7:23 p.m., 10600 block of E. 24th St. S.

Possession of drug paraphernalia

• 10:39 a.m., 16600 block of E. 23rd St. S.

Property damage

• 10 p.m., 600 block of N. Hocker Ave.

Sexual assault

• 11:21 a.m., 500 block of N. Hocker Terr.

Statutory sodomy

• 1:56 p.m., 11000 block of E. 23rd St. S.

Stealing

• 12:30 p.m., 200 block of E. 23rd St. S.

• 2 p.m., 9300 block of E. U.S. 24

• 3 p.m., 1200 block of N. Noland Road

• 4:03 p.m., 500 block of S. Glenwood Ave.

Stealing motor vehicle

• 12:25 p.m., 11300 block of E. Truman Road

• 1:09 p.m., 2600 block of S. Hub Dr.

Violation of order of protection

• 12:08 p.m., 19300 block of E. 8th St. Ct. N.

• 7:56 p.m., 1900 block of S. Arrowhead Ct.

Friday, April 30

Abuse of a child

• 12 p.m., 20400 block of E. Truman Road

Arrest

• 9:42 a.m., E. 23rd St. S.

• 11 a.m., 600 block of W. Mechanic Ave.

• 8:16 p.m., 10600 block of E. 24th St. S.

Assault

• 9:15 a.m., 600 block of W. Mechanic Ave.

• 5:34 p.m., 100 block of S. Willis Ave.

Driving while intoxicated

• 7:43 p.m., 10600 block of E. 24th St. S.

Property damage

• 9:21 a.m., 17000 block of E. 5th St. N.

• 5 p.m., 15600 block of E. U.S. 24

Scattering rubbish

• 3 p.m., 1200 block of W. College St.

Soliciting without a license

• 9:40 a.m., E. 23rd St. S.

Stealing

• 12 a.m., 500 block of E. Devon St.

• 1 a.m., 700 block of W. 24th St.

• 3 a.m., 11100 block of E. 23rd St. S.

• 3:30 a.m., E. 23rd St. S.

• 11 a.m., 1900 block of S. Scott Ave.

• 11:20 a.m., 5100 block of E. Geospace Dr.

• 12 p.m., 1500 block of E. 23rd St. S.

• 12 p.m., 1100 block of S. Arlington Ave.