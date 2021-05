Independence police reports

The Examiner

Saturday, May 1

Arrest

• 2:15 a.m., 500 block of S. Liberty St.

• 3:11 a.m., E. 13th St. S.

• 9:41 a.m., 1300 block of W. 23rd St.

• 10 a.m., 1300 block of W. 23rd St.

• 4:30 p.m., 1500 block of E. 23rd St. S.

Assault

• 2:47 a.m., 100 block of Sundown Dr.

• 5 a.m., 1400 block of N. Lynn St.

• 1:38 p.m., 11500 block of E. 23rd St. S.

• 9 p.m., 9100 block of E. Shope Ave.

Driving while intoxicated

• 11:14 p.m., 1800 block of S. Vermont Ave.

Discharge weapon in city limits

• 2:11 a.m., 500 block of S. Liberty St.

Possession of marijuana

• 3:06 a.m., E. 13th St. S.

Property damage

• 4:46 p.m., 10700 block of E. 25th Terr. S.

Rape

• 7 a.m., 700 block of E. Parker Ave.

Runaway juvenile

• 6:26 p.m., 1700 block of N. River Blvd.

Sale of liquor to minor

• 4:09 p.m., 1500 block of E. 23rd St. S.

Stealing

• 3:52 a.m., 17100 block of E. Fifth St. N.

• 8 a.m., 1700 block of S. Osage St.

• 6:30 p.m., 14000 block of E. Truman Road

• 7 p.m., S. Farley Ave.

Stealing motor vehicle

• 12 a.m., 1000 block of N. Liberty St.

• 1 p.m., S. Trail Ridge Dr.

Sunday, May 2

Arrest

• 1:54 a.m., East T.C. Lea Road (2)

• 9:40 a.m., 1300 block of S. Northern Blvd.

• 12:49 p.m., 800 block of N. Liberty St.

• 1:57 p.m., 11200 block of E. Truman Road (2)

• 10:08 p.m., S. Sterling Ave.

Assault (domestic)

• 9:20 a.m., 1300 block of S. Northern Blvd.

Endangering welfare of child

• 1:54 a.m., East T.C. Lea Road

Fraudulent use of credit device

• 10:12 p.m., 11100 block of E. 23rd St. S.

Possession of controlled substance

• 11:40 p.m., 900 block of S. Logan Ave.

Property damage

• 11 a.m., 20200 block of E. Truman Road

• 10 p.m., 100 block of N. Kendall Dr.

Robbery

• 1:41 p.m., 11200 block of E. Truman Road

Stealing

• 6:33 p.m., 2300 block of S. Sterling Ave.

• 8 p.m., 800 block of S. Main St.

• 10:55 p.m., 11200 block of U.S. 24

Violation of order of protection

• 12:39 p.m., 800 block of N. Liberty St.

Monday, May 3

Arrest

• 10 a.m., 200 block of N. Memorial Dr.

• 11:40 p.m., 900 block of S. Logan Ave.

• 8:21 p.m., W. Walnut

Assault

• 3:30 a.m., 17000 block of E. Fifth St. N.

• 5:30 p.m., 17100 block of E. Fifth St. N.

Disorderly conduct

• 7:15 a.m., 1200 block of N. Noland Road

Fraud

• 7 a.m., 2300 block of S. Norwood Ave.

• 4 p.m., 11100 block of E. 23rd St. S.

Interfering with police

• 7:59 p.m., W. Walnut St.

Property damage

• 12 a.m., 11800 block of E. 23rd St. S.

Sexual misconduct

• 1:01 p.m., 2800 block of S. Hawthorne Ave.

Stealing

• 8 a.m., 1800 block of S. Ralston Ave.

• 8:50 p.m., 15900 block of E. 23rd St. S.

Violation of order of protection

• 4:07 p.m., 19300 block of E. Eighth St. Ct. N.

Tuesday, May 4

Arrest

• 2:05 a.m., 1500 block of E. U.S. 24

• 8:50 a.m., 1200 block of N. Noland Road

• 9:20 a.m., 14000 block of E. Truman Road

• 2:20 p.m., E. Sixth St. N.

• 3:26 p.m., 1500 block of W. Lexington Ave.

• 7:10 p.m., 1900 block of S. Willow Ave.

• 11 p.m., E. 23rd St. S.

Assault

• 6:07 a.m., 600 block of S. Hardy Ave.

• 2:33 p.m., 1500 block of W. 23rd Terr.

Assault (domestic)

• 7:10 p.m., 1900 block of S. Willow Ave.

Disorderly conduct

• 9:03 a.m., 14000 block of E. Truman Road

Harassment

• 2:45 p.m., 500 block of S. Overton Ave.

Indecent exposure

• 2 p.m., 100 block of S. Glenwood Ave.

Possession of controlled substance

• 2:06 p.m., E. Sixth St. N.

Property damage

• 3:26 p.m., 1500 block of W. Lexington Ave.

Stealing

• 8:20 a.m., 15600 block of E. Third Terr. S.

• 4:25 p.m., 1800 block of S. Sterling Ave.

• 6 p.m., 500 block of S. Cedar Ave.

• 6:17 p.m., W. Lexington Ave.

Stealing motor vehicle

• 11 a.m., 1500 block of W. 23rd Terr.