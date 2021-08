Honors graduates at University of Central Missouri

The Examiner

Students graduating in 2021 from the University of Central Missouri graduate with honors by achieving specific cumulative grade point averages. A grade point average of 3.5 to 3.74 allows graduation cum laude; a grade point average of 3.75 to 3.84 allows graduation magna cum laude; a grade point average of 3.85 or higher allows graduation summa cum laude.

Local students who have graduated from UCM during 2021 with honors include:

Blue Springs: Jamie Lewis, cum laude; Hannah Gibbens, cum laude; Alleson Cain, cum laude. Trevon Penix, cum laude; Gabriel Englehart, cum laude, Cameron Kolster, cum laude; Ashley Ingram, cum laude; Katherine Goodson, cum laude; Stephen Arbeau, cum laude; Kallie Deyerle, magna cum laude. Kelli Cheppelow, summa cum laude; Sally Vaughan, summa cum laude; and Rebecca Dorman, summa cum laude.

Buckner: Natalie Wolverton, cum laude; Kacie Powell, cum laude; Alexis Eager, magna cum laude; and Rebecca Baumler, summa cum laude.

Grain Valley: Taylor Hull, cum laude; Makenzie Pogue, cum laude; John Hines, cum laude; Constance Taylor, cum laude; Melanie Maduros, magna cum laude; Nicole Kubis, summa cum laude.

Independence: Erika Merino, cum laude; Naomi Cole, cum laude; Savannah Dye, magna cum laude; Rachel Edmunds, magna cum laude; McKenna Galusha, summa cum laude; Allyson Ragan, summa cum laude; Alexis Bryant, summa cum laude; Madison Preston, summa cum laude.

Lee’s Summit: Laura Clauson, cum laude; Charles Copeland, cum laude; Ashtyn Schlobohm, cum laude; Lauren Roberts, summa cum laude; Ariana Meehan, summa cum laude; Margaret Killion summa cum laude.

Oak Grove: Micheia Gutierrez, cum laude; William Frede, cum laude; Alyssa Fitzpatrick, cum laude; Carlee Doss, magna cum laude; Bethany Fenton, magna cum laude; Ashley David, summa cum laude; Gillian Wolfe, summa cum laude.

Sibley: Erica Onstott, cum laude.