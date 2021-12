Blue Springs police reports

The Examiner

Saturday, Nov. 20

Animal bite

• 12:45 p.m., 1200 block of S.W. westbound U.S. 40

Armed disturbance

• 8:43 a.m., 2200 block of N.E. Maybrook Dr., Grain Valley

Hit and run

• 2:36 p.m., address not provided

• 10:54 p.m., 1100 block of S.W. Smith St.

Motor vehicle accident

• 1:24 p.m., 1000 block of N.W. Arlington Ct.

• 4:44 p.m., 600 block of S.W. Westbound U.S. 40

• 6:07 p.m., 200 block of N.W. R. D. Mize Road

• 8:25 p.m., Address not provided

Property damage

• 12:16 a.m., 2800 block of S.W. Westbound U.S. 40

• 11:25 p.m., 600 block of N.E. Coronado Dr.

Stealing

• 1:37 p.m., 1400 block of N.W. Missouri 7

Stealing motor vehicle

• 1:53 p.m., 3200 block of N.W. South Outer Road

• 8 p.m., 300 block of N.E. Sixth St.

Warrant

• 5:07 a.m., 400 block of 3rd St.

• 5:18 p.m., 7000 block of E. 163rd St.

Sunday, Nov. 21

Check welfare

• 12:10 a.m., 700 block of S.W. 19th St.

Motor vehicle accident

• 9:53 a.m., 900 block of S.W. U.S. 40

• 10:18 a.m., Duncan Road

• 10:28 a.m., S.W. West Minister at S.W. Speas

Stealing

• 11:30 a.m., 400 block of N.W. Missouri 7

• 7 p.m., 600 block of N.E. Coronado Dr.

• 10 p.m., 1100 block of N.W. Arlington Pl.

• 11 p.m., 1400 block of N.W. Candletree Dr.

Stealing motor vehicle

• 5:22 p.m., 4900 block of S. Valley View Road

Warrant

• 11:51 a.m., 1100 block of S.W. Smith St. (2)