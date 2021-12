Independence police reports

The Examiner

Wednesday, Dec. 1

Arrest

• 2:28 a.m., 11300 block of E. U.S. 24

• 2:45 a.m., 11300 block of E. U.S. 24

• 3:37 a.m., 11200 block of E. Truman Road

• 4:47 a.m., 800 block of S. Savage St.

Assault

• 12:54 p.m., 8900 block of E. Independence Ave.

Assault (domestic violence)

• 4:20 p.m., 800 block of S. Savage St.

Identity theft

• 7:30 p.m., 700 block of W. Charles St.

Possession of synthetic drugs

• 2:28 a.m., 11300 block of E. U.S. 24

Property damage

• 2:30 a.m., 500 block of N. Hocker Ave.

Runaway juvenile

• 4:47 p.m., 1100 block of S. Arlington Ave.

Stealing

• 3:37 a.m., 11200 block of E. Truman Road

• 5 p.m., 16800 block of E. 23rd St. S.

Stealing motor vehicle

• 6 p.m., 2000 block of S. Blue Ridge Blvd.

• 9 p.m., 10500 block of E. 10th St. S.

Warrant

• 2:45 a.m., 11300 block of E. U.S. 24

• 7:33 p.m., 400 block of N. Chrysler Ave.

Thursday, Dec. 2

Arrest

• 4:45 a.m., 2600 block of S. Missouri 291

• 9 a.m., 1700 block of S. Speck Road

• 11 a.m., 1100 block of S. Arlington Ave. (2)

• 3 p.m., 900 block of S. Delaware Ave.

• 3:15 p.m., 1700 block of S. Speck Road

• 8:15 p.m., 2000 block of S. Ash Ave.

• 8:40 p.m., 1000 block of S. Park Ave.

• 11:37 p.m., 2300 block of S. Missouri 291

Assault (domestic violence)

• 7:40 a.m., 500 block of N. Rogers St.

• 9:58 a.m., 600 block of S. Huttig Ave.

• 9:13 p.m., 2300 block of S. Missouri 291

Burglary

• 4:49 a.m., 1500 block of E. 23rd St. S.

Interfering with police

• 10:36 a.m., E. 23rd St. S.

Outside agency warrant

• 7:41 p.m., 2000 block of S. Ash Ave.

Possession of controlled substance

• 4 a.m., 2600 block of S. Missouri 291

• 8:14 a.m., 1100 block of S. Arlington Ave.

• 3 p.m., 900 block of S. Delaware Ave.

Property damage

• 11:35 a.m., 9100 block of E. Wilson Road

• 4:30 p.m., 17800 block of E. 23rd St. S.

• 8:29 p.m., 1000 block of S. Park Ave.

Stealing

• 7:30 a.m., 1200 block of N. Noland Road

• 5 p.m., 17100 block of E. 5th St. N.

Youth smoking

• 10:45 a.m., 1700 block of S. Speck Road

• 2:45 p.m., 1700 block of S. Speck Road