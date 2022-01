Independence police reports

The Examiner

Friday, Dec. 10

Arrest

• 2:15 a.m., 11200 block of E. U.S. 24

• 8:05 a.m., 1400 block of S. Spring St.

• 12 p.m., 1100 block of S. Arlington Ave. (2)

• 1:07 p.m., 1200 block of N. Noland Road

• 1:20 p.m., 1300 block of W. Truman Road

• 2 p.m., 1400 block of S. Ralston Ave.

• 3:24 p.m., 600 block of Sundown Dr.

• 4:30 p.m., 1200 block of N. Noland Road

• 11:22 p.m., 400 block of N. Rogers St.

• 11:30 p.m., 2700 block of S. Englewood Terr.

Assault

• 1:48 p.m., 1600 block of S. Kingshighway

Assault (domestic)

• 3:24 p.m., 600 block of Sundown Dr.

• 10:43 p.m., 400 block of N. Rogers St.

• 10:57 p.m., 2700 block of S. Englewood Terr.

Burglary

• 2 a.m., 1200 block of W. 24th St.

• 12:56 p.m., 600 block of E. Red Road

• 5 p.m., 2600 block of S. Hub Dr.

Possession of controlled substance

• 8:40 a.m., 1100 block of S. Arlington Ave.

Property damage

• 9:40 a.m., 1100 block of E. 23rd St. S.

• 11 p.m., 1900 block of S. Hawthorne Ave.

Receiving stolen property

• 10:19 a.m., 2200 block of S. Norton Ave.

Stealing motor vehicle

• 7 a.m., 11100 block of E. 10th St. S.

• 9:30 a.m., 8600 block of E. Wilson Road

Terrorist threat

• 2:32 p.m., 1200 block of N. Noland Road

Trespassing

• 2:15 a.m., 11200 block of E. U.S. 24

Violation of order of protection

• 7 a.m., 1300 block of W. Truman Road

• 7:32 a.m., 1400 block of S. Spring St.

• 5:39 p.m., 9900 block of E. Winner Road

• 6:43 p.m., 900 block of S. Emery St. (second offense)

Warrant execution

• 1:12 p.m., 600 block of E. Red Road

Youth smoking

• 1:07 p.m., 1200 block of N. Noland Road

Saturday, Dec. 11

Arrest

• 8:15 a.m., 11000 block of E. 23rd St. S.

• 5:04 p.m., 200 block of N. Memorial Dr.

• 7:15 p.m., 600 block of N. Westwood Dr.

• 9:40 p.m., 100 block of S. Crescent Ave.

• 10:40 p.m., 200 block of E. 23rd St. S.

Assault

• 6:59 p.m., 600 block of N. Westwood Dr.

Assault (domestic)

• 9:07 p.m., 100 block of S. Crescent Ave.

Burglary

• 12:51 p.m., 600 block of N. Dickinson Road

• 8 p.m., 1200 block of S. Maywood Ave.

Robbery

• 4:50 p.m., 2200 block of S. Maywood Ave.

Stealing

• 3:30 p.m., 11200 block of E. 23rd St. S.

• 7:45 p.m., 1800 block of S. Overton Ave.

• 8 p.m., 11000 block of E. 23rd St. S.

Stealing motor vehicle

• 6:50 p.m., 600 block of E. 23rd St. S.

Trespassing

• 8:04 a.m., 11000 block of E. 23rd St. S.

• 10:25 p.m., 200 block of E. 23rd St. S.

Violation of order of protection

• 5:54 a.m., 9900 block of E. Winner Road