Independence police reports

The Examiner

Thursday, Dec. 16

Arrest

• 4:49 a.m., 16300 block of E. Truman Road

• 5:02 a.m., 600 block of N. Westwood Ct.

• 7 a.m., 900 block of S. Emery Ct. (2)

• 9:32 a.m., 700 block of N. Main St.

• 2:15 p.m., 600 block of W. Mechanic Ave.

• 6:25 p.m., 600 block of S. Fuller Ave.

Assault (domestic)

• 10 p.m., 2800 block of S. Overton Ave.

Mail stealing

• 12:23 p.m., 600 block of E. Nettleton Ave.

Possession of controlled substance

• 4:29 a.m., 16300 block of E. Truman Road

Possession of drug paraphernalia

• 9:32 a.m., 700 block of N. Main St.

Property damage

• 3 p.m., 500 block of N Hocker Terr.

• 11 p.m., 2800 block of S. Noland Road

Stealing

• 4 a.m., 1900 block of S. Ash Ave.

• 7 p.m., 100 block of N. Main St.

Unlawful use of deadly weapon

• 5:18 p.m., 600 block of S. Fuller Ave.

Violation of order of protection

• 4:51 a.m., 600 block of N. Westwood Ct.

• 6:45 a.m., 900 block of S. Emery St.

Youth smoking

• 1:01 p.m., 600 block of W. Mechanic Ave.

Friday, Dec. 17

Arrest

• 5:02 a.m., 17200 block of E. 23rd St. S.

• 5:10 a.m., address not provided

• 10:04 a.m., 1700 block of S. Northern Blvd.

• 12:56 p.m., 2800 block of S. Overton Ave.

• 4:31 p.m., address not provided

• 8:30 p.m., 1800 block of S. Hawthorne Ave. (2)

Disorderly conduct

• 9:42 a.m., 1700 block of S. Northern Blvd.

• 3:20 p.m., 200 block of W. Mapel Ave.

DWI, habitual, driving under influence

• 4:59 a.m., address not provided

Endangering child welfare

• 11:59 a.m., 500 block of W. Walnut St.

Interfering with police

• 4:38 a.m., 17200 block of E. 23rd St. S.

Outside agency warrant arrest

• 8:45 p.m., E. 18th St. S.

Possession of controlled substance

• 8:30 p.m., 1800 block of S. Hawthorne Ave.

Possession of counterfeit federal reserve notes

• 3:43 p.m., 200 block of W. Maple Ave.

Property damage

• 8 a.m., 500 block of E. 23rd St. S.

• 9 p.m., 100 block of Stone Arch Dr.

Rape or attempted rape

• 2:49 p.m., 1500 block of S. Evanston Ave.

Receiving stolen property

• 4:31 p.m., Address not provided

Robbery

• 2:48 p.m., 1000 block of S. Brookside Ave.

Stealing

• 11:45 a.m., 1500 block of N. Liberty St.

• 1 p.m., 9400 block of E. Kentucky Road

• 4:30 p.m., 1500 block of E. 23rd St. S.

• 8:30 p.m., 11700 block of E. 23rd St. S.

Stealing motor vehicle

• 1:53 a.m., 15700 block of E. U.S. 24

• 2:10 a.m., 1100 block of Dickinson Road

Unlawful use of weapon

• 11:11 a.m., S. Willis Ave.

Warrant executed

• 2:07 p.m., 11200 block of E. Truman Road