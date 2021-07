The Examiner

INDEPENDENCE POLICE REPORTS

Thursday, July 1

Arrest

• 1:48 a.m., 2600 block of Prospect

• 12:15 p.m., 15400 block of E. Mayes Road

• 3:40 p.m., 1000 block of W. College St. (2)

• 3:49 p.m., 11700 block of E. 23rd St. S.

• 4:44 p.m., E. Truman Road

• 10:09 p.m., 11300 block of E. Aaron Lane

• 10:59 p.m., 11300 block of E. Aaron Lane

Assault

• 3:30 p.m., 2300 block of S. Redwood Ave.

• 4:33 p.m., 1100 block of W. College St.

Assault (domestic)

• 2:16 a.m., 500 block of E. Nettleton Ave.

• 1:25 p.m., W. Farmer St.

• 2:35 p.m., 9400 block of E. Kentucky Road

Burglary

• 12 a.m., 900 block of E. Gudgell Ave.

Disorderly conduct

• 9:40 p.m., 1000 block of N. Liberty St.

Driving while intoxicated

• 4:32 p.m., E. Truman Road

Harassment

• 9:20 a.m., 16600 block of E. 5th St. N.

• 10:06 p.m., 700 block of N. Union St.

Possession of imitation controlled substance

• 3:40 p.m., 1000 block of W. College St.

Stealing

• 12:20 p.m., 11100 block of E. 23rd St. S.

• 4:30 p.m., 9500 block of E. Winner Road

• 5:01 p.m., 700 block of W. Maple Ave.

Stealing motor vehicle

• 7:04 a.m., 900 block of E. T.C. Lea Road

Trespassing

• 3:39 p.m., 11700 block of E. 23rd St. S.

Violation of order of protection

• 8:36 a.m., 1300 block of S. Cunningham Ave.

Friday, July 2

Arrest

• 4:34 a.m., 1800 block of S. Northern Blvd.

• 9:45 a.m., 500 block of N. Powahatan Dr.

• 10:18 a.m., 500 block of E. U.S. 24

• 11:04 a.m., 1000 block of S. Brookside Ave.

• 12:03 p.m., S. Berry Road

• 2:27 p.m., 1500 block of N. Liberty St.

• 9:42 p.m., 200 block of E. 23rd St. S.

• 10 p.m., 700 block of N. Aztec Dr.

• 10:48 p.m., 1200 block of W. Nettleton Ave.

Assault (domestic)

• 1:48 a.m., 900 block of N. Lynn St.

Disorderly Conduct

• 9:42 p.m., 200 block of E. 23rd St. S.

Driving while intoxicated

• 10:14 a.m., 500 block of E. U.S. 24

Exhibit deadly weapon in threatening manner

• 10:30 p.m., 1200 block of W. Nettleton Ave.

False information

• 10:21 a.m., 1000 block of S. Brookside Ave.

Interfering with police

• 4:34 a.m., 1800 block of S. Northern Blvd.

• 2:27 p.m., 1500 block of N. Liberty St.

Possession of child pornography

• 10 a.m., 1200 block of N. Main St.

Possession of controlled substance

• 11:46 a.m., S. Berry Road

Possession of drug paraphernalia

• 9:04 a.m., 500 block of N. Powahatan Dr.

Stealing

• 11 p.m., 2300 block of S. Kings Highway

Stealing motor vehicle

• 10:12 p.m., 1900 block of S. Stafford Lane

Unlawful use of deadly weapon

• 9:12 p.m., 700 block of N. Aztec Dr.

Violation of order of protection

• 12:29 a.m., 900 block of S. Osage St.

Warrant

• 2:30 p.m., 200 block of N. Memorial Dr.