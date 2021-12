BSAA youth basketball scores

The Examiner

BLUE SPRINGS ATHLETIC ASSOCIATION

YOUTH BASKETBALL SCORES

Dec. 18 scores (unless otherwise noted)

SECOND GRADE BOYS

Jaguars 10, Lakers 4 — Jaguars: Drayton Geiger 2, Corbin Spartz 2, William Barbosa 2, Easton Blaine 4; Lakers: Kruz Alison 4.

Tar Heels 17, Hot Shots 11 — Tar Heels: Dash Looney 6, Quentin Gray 1, Tyson Winklepleck 2, Quinton Long 8; Hot Shots: Roland Westbrook 2, Grahm Brownsberger 4, Sam Russell 1, Braxton Murray 4.

FOURTH GRADE BOYS

Spartans 22, Blazers 16 — Spartans: Holden Heffel 2, Jorge Gonzalez 8, Charlie Word 8, Mychael Dameron 2; Blazers: Jameson Lisk 6, Nicco Park 2, Xavier Taylor 4, Ry Waters 4.

Warriors 25, Venom 16 — Warriors: Gary Briles 21, Greyson Hughes 4; Venom: Royce Richey 2, Kaison Nicholas 2, Tristan Grant 12.

SEVENTH/EIGHTH GRADE BOYS

Sharp Shooters 22, Bears 20 — Sharp Shooters: Jace Ashley 4, Jaxen Mortensen 2, Evan Johnson 2, Henry Edwards 8, Homer Shay 2, Bryson Lonberger 4; Bears: Austin Waters 2, Landon Ullman 10, Jordan Platz 3, Gavin Purto 5.

Kings 29, Jazz 18 — Kings: Taro Riffle 10, Brekken Evenstad 4, Chase Hamilton 2, Xander Timko 4, Landon Nero 9; Jazz: Ashton Arnold 2, Deros Reid 2, Macklin Fuhr 1, Max Hansen 2, Jaxon Moore 4, Jordan Chrisman 3, Chukwuma Omeife 2, Nathan Pirch 2.

Gunslingers 31, Jaguars 18 — Gunslingers: Julian Bears 9, Karsen Dillon 6, D'ante Ray 8, Robert Williams 4, Austin Winningham 2, Deshawn Taylor 2; Jaguars: Jack Turner 2, Lincoln Smith 6, Tyson Weatherspoon 4, Alex Gaxiola 2, Daven Ford 4.

Tigers 17, Hawks 12 — Tigers: Ryden Johann 11, Judson Horne 2, Taylor Plattner 2, Damon Price 2; Hawks: Saeed Strother 1, Bryce Klay 6, Zahir Colon 5.

HIGH SCHOOL BOYS

Damage Control & Restoration Suns 42, Bulldogs 27 — Damage Control & Restoration Suns: Dalton Hicks 8, Mason Siefkas 12, Kyle Fiscus 2, Hank Blowers 6, Elliot Rodriguez 10, Jonathan Harris 2, Trey Hines 2; Bulldogs: Jack Durkin 14, Deiton Meisburger 2, Aiden Jorn 2, Aiden Ogrizovich 5, Xavier Graves 4.

Summit Heating & Cooling Goon Squad 49, Highway 7 Chiropractic Sparks 31 —Summit Heating & Cooling Good Squad: Kyle Maggard 7, Adam Wilkerson 3, Damien Vargas 10, Kash Pritchard 6, Ryan Mantzey 1, Jordan Hermosillo 8, Willyan Chavez 14; Highway 7 Chiropractic Sparks: Arman Alexander 7, Amare Alexander 2, Josh Hammerschmidt 8, Chase Hammerschmidt 5, Logan Huslig 2, Jacob Green 3, Metzie Edwards 4.

Team Ranking Spartans 35, Jayhawks 29 — Team Rankings Spartans: Tobias Phelps 6, Brayden Servos 1, Owen Lisk 11, Zach Koso 2, Kaden Charlton 2, Matthew Braden 7, Gabrial Ronchak 6; Jayhawks: Christian Allen 3, DeMarkus Williams 3, Fabian Brynjulson 3, Isaac Persell 10, Max Fabian 5, Brendon Sutherland 2, Davis Knight 3.

SECOND/THIRD GRADE GIRLS

Lady Jags 34, Side Pockets Bulldogs 3 — Lady Jags: Bailey Driskell 14, Solara Arnold 10, Evelyn Peterson 8, Mila Kelsey 2; Side Pockets Bulldogs: Svea Nielsen 3, Avery Fain 1.

Lightning 20, Pink Panthers 8 — Lightning: Franki Belfonte 6, Hope Worstell 4, Ceanna Oberlechner 4, Ava McCray 4, Alina Robinson 2; Pink Panthers: Kayleigh Mead 2, Madison Vines 2, Audrey Kidwell 2, Kady Banks 2.

SIXTH-SEVENTH GRADE GIRLS

Torres Tigers 14, Epic Concrete Construction Sharks 9 — Torres Tigers: Jordan Wilkinson 10, Brooklyn Herrington 2, Kennedy Morehouse 2; Epic Concrete Construction Sharks: Grace McKinley 2, Arion Reed 5, Eme Huff 2.

BSAA Galaxy 11, Quilico Sparks 8 — BSAA Galaxy: Hannah Hamer 6, McKayla Ramirez 5; Quilico Sparks: Peyton Dios 2, Laniah Reed 3, Layla Fike 1, Adrianna Hyde 2.

BSAA Heat 42, Woods Chapel United Methodist Church Crushers 8 — BSAA Heat: Christina Williams 2, Aubrey Parson 4, Emma Billups 4, Elyse Greheck 4, Mariah Morris 24, Reynna Boldridge 4; Woods Chapel United Methodist Church Crushers: Keira Scott 6, Dana Grisham 2.

Note: Because of space limitations, only those who scored are listed. Names and scores are provided by BSAA division coordinators.