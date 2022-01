BSAA youth basketball scores

The Examiner

BLUE SPRINGS ATHLETIC ASSOCIATION

YOUTH BASKETBALL SCORES

Jan. 8 scores (unless otherwise noted)

SECOND GRADE BOYS

Tar Heels 14, Jaguars 9 — Tar Heels: Dash Looney 6, Quentin Gray 2, Jack Hastings 2, Zack Laney 2, Quinton Long 2; Jaguars: Drayton Geiger 7, William Barbosa 2.

Lakers 10, Hot Shots 9 — Garrett Wulf 6, Isaac Rutherford 2, Kayden Collier 2; Hot Shots: John Ryan Word 1, Cruz Combs 6, Samuel Holden 2.

FOURTH GRADE BOYS

Spartans 22, Venom 4 — Spartans: Holden Heffel 2, Charlie Word 12, Atalii Johnson 6, Zane Gray 2; Venom: Will Parsons 4.

Warriors 14, Blazers 8 — Warriors: Greyson Hughes 12, Silas Venable-Tucker 2; Blazers: Peyton Broggi 2, Jameson Lisk 4, Ry Waters 2.

SIXTH GRADE BOYS

Thunder 28, Zou 14 — Thunder: Liam Gray 10, Carter Johnson 7, Brody Russi 5, Lucas Wiggins 4, Owen Benker 2; Zou: Kaven Terry 8, Jaxson Talbott 5, Vincent Byrd 1.

Lightning 30, Warriors 13 — Lightning: Garron Briggs 8, Archer Sanderson 8, Chaning Alumbaugh 6, Timmy Winklepleck 6, Paxton Harper 2; Warriors: Chris Elliott 6, Monte Weigel 4, Damon Williams 2, Kayden McHendry 1.

Hotshots 29, Vipers 16 — Hotshots: Zachary Marker 12, Landen Johnson 10, Cashius Combs 4, Jackson Stroud 3; Vipers: Santino Davis 6, Kellen Giegerich 6, Landen Teter 2, Aleki Johnson 1, Matthew LeRoy Tronstad 1.

SEVENTH/EIGHTH GRADE BOYS

SharpShooters 29, Tigers 18 — SharpShooters: Homer Shay 7, Bryson Lonberger 3, Aric Zahner 2, Jace Ashley 4, Eza Lewis 2, Evan Johnson 2, Jaxen Mortensen 3, Henry Edwards 6; Tigers: Isaac Azimi 4, Ryder Johann 10, LJ Veal 4.

Jaguars 26, Jazz 22 — Jaguars: Dammien Geiger 2, Lincoln Smith 4, Jack Turner 15, Jordan Irvan 3, Daven Ford 2; Jazz: Ashton Arnold 4, Jordan Chrisman 4, Deros Reid 6, Jaxon Moore 4, Chukwuma Omeife, Macklin Fuhr 2.

Gunslingers 21, Bears 20 — Gunslingers: Julian Bears 2, J'Sean Taylor 11, D'Ante Ray 4, Karsen Dillon 4; Bears: Jordan Platz 2, Evan Johnson 2, Landon Ullman 4, Jonathon Mitchell 4, Gavin Purto 8.

Kings 32, Hawks 20 — Kings: Max Gray 2, Ashton Elledge 8, London Nero 12, Xander Timko 2, Jeffrey Scott 2, Brekken Evanstad 6; Hawks: Zahir Colon 6, Bryce Menzies 6, Kaiden VanNatta 8.

SIXTH/SEVENTH/EIGHTH GRADE GIRLS

Torres Tigers 38, Woods Chapel United Methodist Church Crushers 4 — Torres Tigers: Roselie Wood 8, Jordan Wilkinson 16, Kennedy Morehouse 14; Woods Chapel United Methodist Crushers: Sophia Green 2, Juliette Lile 2.

BSAA Heat 19, Quilico Sparks 12 — BSAA Heat: Christina Williams 2, Loralai Colson 2, Aubrey Pearson 4, Emma Billups 6, Elyse Greheck 5; Quilico Sparks: Tiffany Alexander 2, Adrianna Hyde 8, Peyton Dios 2.

Note: Because of space limitations, only those who scored are listed. Names and scores are provided by BSAA division coordinators.