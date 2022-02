BSAA youth basketball scores

The Examiner

BLUE SPRINGS ATHLETIC ASSOCIATION

YOUTH BASKETBALL SCORES

Feb. 5 scores (unless otherwise noted)

SECOND GRADE BOYS

Jaguars 18, Hot Shots 9 — Jaguars: Drayton Geiger 8, William Barbosa 2, Amar Rooney 2, Easton Blaine 6; Hot Shots: Sam Russell 7, Cruz Combs 2.

Tar Heels 15, Lakers 6 — Tar Heels: Dash Looney 2, Quentin Gray 5, Jack Hastings 4, Zack Laney 4; Lakers: Garrett Wulf 6.

FOURTH GRADE BOYS

Spartans 26, Warriors 4 — Spartans: Jorge Gonzalez 6, Charlie Word 14, Atalii Johnson 4, Zane Gray 2; Warriors: Silas Venable-Tucker 4.

Blazers 10, Venom 6 — Blazers: Jameson Lisk 2, Liam Cronister 2, Nicco Park 4, Xavier Taylor 2; Venom: Will Parsons 4, Tristan Grant 2.

FIFTH GRADE BOYS

Heat 21, Grizzlies 19 — Heat: Aiden Maskill 8, Elliot Edwards 3, Quinn Peterson 2, Liam Roderick 2, Owyn Main 2, Levi Swanson 2, Blake Laney 2, Griffin Jackson 2; Grizzlies: Atticus McMurray 6, Carter Draveling 5, Dylan Grebe 4, Jameson Gonzalez-Whinery 4.

Bulls 29, Lakers 22 — Bulls: Sam Porter 17, Damontae Balmat 6, Roman Davis 6; Lakers: Houston Hare 6, Blake Brown 6, Jadon Palmer 4, Hugh Doran 4, Isaiah Cassara 2.

Warriors 30, Bulls 22 — Warriors: Kason Morehouse 9, Zaevier Bausby 7, Djavan Westley 5, Brody Cross 4, Evan Owings 3, Noah Rutherford 2; Bulls: Damontae Balmat 9, Johnny Player 4, Roman Davis 3, Sam Porter 2, Michael Maggard 2, Cal Hodges 2.

SIXTH GRADE BOYS

Vipers 37, Warriors 20 — Vipers: Matthew LeRoy Tronstad 12, Santino Davis 9, Landen Teter 7, Jayden Irvan 3, Jacob Kochman 2, Kellen Giegerich 2; Warriors: Jackson Bruns 13, Chris Elliott 5, Monte Weigel 3.

HotShots 29, Zou 13 — HotShots: Zachary Marker 10, Elliott Gentry 6, Landen Johnson 5, Cashius Combs 4, Ramone Herring-Clemons 2, Carter Hedrick 2; Zou: Chase Brown 10, Jaxson Talbott 2, Kaiden Byrd 1.

Lightning 26, Thunder 19 — Lightning: Archer Sanderson 11, Timmy Winklepleck 6, Chaning Alumbaugh 4, Silas Keil 3, Garron Briggs 2; Thunder: Liam Gray 8, Carter Johnson 8, Owen Benker 2, Brody Russi 1.

SEVENTH/EIGHTH GRADE BOYS

Hawks 18, Sharp Shooters 15 — Hawks: Saeed Strother 2, Bryce Klay 2, Bryce Menzies 7, Kaiden VanNatta 4, Mason O'Brien 3; Sharp Shooters: Aric Zahner 7, Jace Ashley 2, Jaxen Mortensen 6.

Jaguars 26, Tigers 24 — Jaguars: Dammien Geiger 11, Lincoln Smith 1, Jaxon McCarty 2, Jack Turner 6, Jordan Irvin 6; Tigers: LJ Veal 4, Isaac Azimi 2, Judson Horne 4, Johann Ryder 10, Damon Price 4.

Gun Slingers 36, Jazz 27 — James Rinehart 2, Julian Bears 14, Patrick Franks 4, J'Sean Taylor 10, D'Ante Ray 6; Jazz: Keller Webster 4, Deros Reid 12, Nathan Pirch 3, Jaxon Moore 4, Chukwuma Omeife 4.

Kings 40, Bears 27 — Kings: Max Gray 2, Caden Counts 1, Ashton Ellerge 1, Taro Riffle 11, London Nero 8, Xander Timko 2, Jeffrey Scott 2, Chase Hamilton 2, Brekken Evanstad 11; Bears: Jordan Plate 3, Evan Johnson 2, Landon Ullman 3, Austin Waters 2, Gavin Purto 2, Gary Hill 15.

HIGH SCHOOL BOYS

Team Rankings Spartans 40, Summit Heating and Cooling Goon Squad 31 — Team Rankings Spartans: Tobias Phelps 3, Brayden Servos 5, Larry Baldwin 12, Owen Lisk 4, Zach Koso 2, Kaden Charlton 2, Matthew Braden 4, Gabriel Ronchak 8; Summit Heating and Cooling Good Squad: Josh Wild 2, Kyle Maggard 4, Kash Pritchard 1, Damien Vargas 9, Ryan Mantzey 2, Jordan Hermosillo 4, Adam Wilkerson 2, Willyan Chavez 4, Brandyn Ramirez 3.

Highway 7 Chiropractic Sparks 26, Bulldogs 21 — Highway 7 Chiropractic Sparks: Amare Alexander 2, Chase Hammerschmidt 1, Noah James 4, Logan Huslig 4, Dalton Wyrick 3, Josh Hammerschmidt 10, Metzie Edwards 2; Bulldogs: Garrett McMillin 6, Aiden Ogrizovich 2, Jack Durkin 3, Aiden Jorn 4, Xavier Graves 4, Deiton Meisberger 2.

Bahorski Wildcats 30, Jayhawks 21 — Bahorski Wildcats: Jeremiah Walls 6, Hunter Baird 2, Jakob Rippee 4, James Lee 6, Chinony Omeife 6, Noah Munoz 2, Nick Rippee 4; Jayhawks: DeMarkus Williams 9, Isaac Persell 7, Christian Allen 2, Fabian Brynjulson 3.

FOURTH/FIFTH GRADE GIRLS

Cheetahs 30, Dragons 2 — Cheetahs: Avery Osborn 4, MaKayla Watson 3, Kennedy Williams 9, Rhegan Williams 14; Dragons: Celine Oberlechner 2.

Lynx 23, Green Lightning 8 — Lynx: Kenley Roper 10, Madison Goodin 3, Lilianna Jackson 2, and Harper Farmer 8; Green Lightning: Isabella Lopez 4 and Sydney Avery 4.

SIXTH/SEVENTH/EIGHTH GRADE GIRLS

BSAA Heat 16, BSAA Galaxy 10 — BSAA Heat: Emma Billups 2, Elyse Greheck 1, Mariah Morris 13; BSAA Galaxy: Kierra Morgan 2, Gianna Cenni 8.

Torres Tigers 17, Quilico Sparks 9 — Torres Tigers: Lavoie Harper 2, Rosalie Wood 4, Jordan Wilkinson 2, Kennedy Morehouse 9; Quilico Sparks: Tiffany Alexander 2, Adrianna Hyde 7.

Epic Concrete Construction Sharks 15, Woods Chapel United Methodist Church Crushers 10 — Epic concrete Construction Sharks: Chloe Abraham 2, Eme Huff 3, Arion Reed 10; Woods Chapel United Methodist Church Crushers: Kierra Scott 7, Dana Grisham 2, Juliette Lyle 1.

Note: Because of space limitations, only those who scored are listed. Names and scores are provided by BSAA division coordinators.